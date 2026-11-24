Έχω την εντύπωση ότι η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου, αν και 53η πλέον, ήρθε στο προσκήνιο της ειδησεογραφίας πιο έντονα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία αρκετά χρόνια.

Δηλώσεις, διαψεύσεις, διευκρινίσεις, αποδείξεις, αντεγκλήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, συγκρούσεις και φωτιά στα μπατζάκια μας για κάτι που συνέβη το 1973.

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Όταν δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχαν ακόμη γεννηθεί ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πέντε ετών.

Να το δούμε και αλλιώς. Από την εξέγερση του Πολυτεχνείου έως σήμερα, έχουν περάσει περισσότερα χρόνια απ’ όσα είχαν περάσει από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως το 1973. Φαντάζεστε λοιπόν τότε να εγείρονταν συζητήσεις, για τον ρόλο του Στεργιάδη παραδείγματος χάριν, που θα αναμόχλευαν πολιτικά πάθη και θα γίνονταν πρώτη είδηση;

Ναι, υπήρξαν, χρόνια αργότερα, αυτά τα περί συνωστισμού στην προκυμαία της Σμύρνης, αλλά προκάλεσαν επιστημονική, όχι πολιτική σύγκρουση. Βέβαια, από την άλλη, στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως το Πολυτεχνείο, είχαμε πόλεμο, Κατοχή, Εμφύλιο, χούντα, περιπέτειες που άνοιξαν βαθιές πληγές στη χώρα, ενώ τα χρόνια από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, είναι η μεγαλύτερη περίοδος ειρήνης από ιδρύσεως νεότερου ελληνικού κράτους. Κι αυτό έστω προς γνώση (διότι η λέξη συμμόρφωση δεν μου αρέσει).

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Αφού λοιπόν ο Αδωνις Γεωργιάδης ανέσυρε από τα κατάστιχα της γραφικότητας τα περί νεκρών του Πολυτεχνείου που δεν ήταν μέσα αλλά πέριξ του κτιρίου – λες και είναι χωροταξικό το θέμα – και αφού θυμηθήκαμε παλαιότερες δηλώσεις ότι πήραν από την Αστυνομία το δελτίο συμβάντων εκείνων των ημερών και όσοι είχαν πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία τους προσέθεσαν στους νεκρούς του Πολυτεχνείου, λες και η πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου στην Αθήνα είναι η αδέσποτη σφαίρα, κατέβηκε πάλι από το πατάρι η ιστορία της σημαίας του Πολυτεχνείου.

Διότι ανάλογα «ενθυμήματα» ανασύρονται κάθε φορά που κάποιος θέλει να βρεθεί με το στανιό στην επικαιρότητα. Και σε αυτόν τον ρόλο ο καλύτερος είναι ο (Χάρης) Δούκας των Αθηνών.

Ο δήμαρχος λοιπόν που είχε διεκδικήσει πριν από δύο χρόνια την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, θυμήθηκε ξαφνικά ότι πολύ κακώς την έχει το κόμμα του. Και ότι δεν ανήκει σε κανένα κόμμα αλλά στον ίδιο τον λαό γι’ αυτό και πρέπει να παραδοθεί στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967 – 1974 ή στη

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Βουλή. Και πήραν το γαϊτανάκι από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, very χολοσκασμένοι κι αυτοί επειδή, σου λέει, έχει τη σημαία το ΠΑΣΟΚ και έγιναν όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα διότι χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Να τα πω τώρα ή να περιμένω τα κάλαντα;

Μόνο οι φοιτητές

Όχι, τώρα θα τα πω διότι έως τα κάλαντα ουδείς γνωρίζει ποιος θα είναι πού διότι αυτό με τις κομματικές μεταγραφές έχει χάσει πια και το γούστο του και είναι πολύ βαρετό.

Λοιπόν ο κύριος δήμαρχος δεν ήξερε. Δεν ρώταγε όμως; Το ίδιο του το κόμμα δηλαδή, εκτός κι αν δεν μιλάει σε κανέναν. Λοιπόν, τη σημαία του Πολυτεχνείου δεν την έχει το ΠΑΣΟΚ αλλά η ΠΑΣΠ, η προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ φοιτητική οργάνωση.

Και την έχει, διότι όταν από τη δεκαετία του ’80 άρχισε να καταρρέει η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας παρέδωσε τη σημαία στην ΠΑΣΠ και τη σφραγίδα στην Πανσπουδαστική. Από το 2012, δε, η σημαία ακολούθησε τις διαδρομές της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, που πέρασε και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Και όχι, η σημαία δεν ανήκει ακριβώς στον ελληνικό λαό. Ανήκει στο φοιτητικό κίνημα. Φοιτητές έκαναν την εξέγερση της Νομικής, φοιτητές ταμπουρώθηκαν στο Πολυτεχνείο, φοιτητές έβαλαν το κεφάλι τους στον ντορβά, από φοιτητές γέμισαν μετά τα ανακριτικά κολαστήρια. Αυτή η εξέγερση που έκανε όλη την Ελλάδα να πάλλεται δεν θα γινόταν αν δεν την οργάνωναν οι φοιτητές.

Στα χέρια των φοιτητών θα πρέπει λοιπόν να βρίσκεται η σημαία του Πολυτεχνείου. Ούτε στη Βουλή, ούτε σε κάποιο μουσείο όπως λένε κάποιοι. Εξεγέρσεις όπως αυτή του Πολυτεχνείου που αποδεικνύεται, από τις συζητήσεις που εξακολουθούν να προκαλούν, ότι παραμένουν ακόμη ζώσες, δεν είναι μουσειακά εκθέματα.