Ο ισραηλινός δημοσιογράφος μιλάει στα «ΝΕΑ» για τις επιλογές του Γκάντι Αϊζενκοτ, το δίλημμα απέναντι στο Ιράν και την αυξανόμενη ανησυχία του Ισραήλ για την Τουρκία

Οι ισραηλινές εκλογές ανέδειξαν πλειοψηφία που θέλει αλλαγή, χωρίς όμως να εξασφαλίσουν μια πλειοψηφία ικανή να κυβερνήσει. Αυτή είναι η εκτίμηση του Γιάκοβ Κατς, συγγραφέα τεσσάρων βιβλίων για τον ισραηλινό στρατό και πρώην διευθυντή της «Jerusalem Post».

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο ισραηλινός δημοσιογράφος εξετάζει τις επιλογές του Γκάντι Αϊζενκοτ, το δίλημμα απέναντι στο Ιράν και την αυξανόμενη ανησυχία του Ισραήλ για την Τουρκία.

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«Οι περισσότεροι Ισραηλινοί ψήφισαν εναντίον του συνασπισμού και του κόμματος του Νετανιάχου», λέει, αλλά προσθέτει ότι αυτό δεν αρκεί.

«Πρέπει να μπορείς να σχηματίσεις μια κυβέρνηση που θα είναι σταθερή και θα λειτουργεί», εξηγεί. Δεν βλέπει ακόμη καθαρή διαδρομή προς την εξουσία. Παρά την εντολή που έχει λάβει ο Αϊζενκοτ, τονίζει, «η πιθανότητα πολιτικού αδιεξόδου είναι πραγματική».

Το πρόβλημα, κατά τον Κατς, βρίσκεται στις τρεις δεσμεύσεις με τις οποίες προσήλθε στις εκλογές η πλευρά Αϊζενκοτ: να μη συγκυβερνήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τα αραβικά κόμματα ή με τα υπερορθόδοξα. «Για να σχηματίσει κυβέρνηση, θα πρέπει να αθετήσει τουλάχιστον μία. Το ερώτημα είναι ποια», προσθέτει.

Υπενθυμίζει, δε, ότι ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν προωθεί την προσέγγιση με τους υπερορθόδοξους, ενώ ο Γιαΐρ Γκολάν και ο Γιαΐρ Λαπίντ βλέπουν την αραβική επιλογή. Ο Ναφτάλι Μπένετ συμμετέχει στη συζήτηση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. «Και οι τρεις δρόμοι εξετάζονται. Δεν μπορώ σήμερα να πω ποιος είναι πιθανότερος».

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Ο Κατς θεωρεί μια κυβέρνηση ενότητας την καλύτερη λύση για το Ισραήλ. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι εδώ η διαίρεση δεν είναι πρωτίστως ιδεολογική. «Αν ο Νετανιάχου έλεγε αύριο ότι δεν χρειάζεται να είναι πρώτος στην πρωθυπουργία, θα υπήρχε κυβέρνηση», λέει εμφατικά.

Μπορεί, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, όμως, να είναι πρωθυπουργός ο Νετανιάχου; Η απάντησή του είναι αρνητική. Αναγνωρίζει, όμως, το εκλογικό βάρος του μακροβιότερου ηγέτη του Ισραήλ: «Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι τον ψήφισαν. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι παράνομο να συμμετέχει στη λύση». Το βαθύτερο εμπόδιο, τονίζει, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του.

Οι 81 έδρες

Για να δείξει τι θεωρεί εφικτό, απαριθμεί έξι πολιτικές δυνάμεις – το Λικούντ, την παράταξη Αϊζενκοτ και εκείνες των Μπένετ, Γκολάν, Λίμπερμαν και Μπεζαλέλ Σμότριτς – που, σύμφωνα με τον πρόχειρο υπολογισμό του, συγκεντρώνουν 81 έδρες. Παρά τις διαφωνίες τους για τη Δυτική Οχθη, εκτιμά ότι θα μπορούσαν να συνεννοηθούν στα μεγάλα ζητήματα. Μια τέτοια σταθερή πλειοψηφία, λέει, θα μπορούσε κατόπιν να προσκαλέσει τους υπερορθόδοξους και το αραβικό Ραάμ, θέτοντας σαφείς όρους συμμετοχής.

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Απαραίτητοι οι Άραβες

Η αθρόα συμμετοχή των Αράβων στις εκλογές και, κυρίως, τα κίνητρά της αποτελούν ένα από τα πιο άβολα θέματα συζήτησης στο Ισραήλ. Αφορμή αποτέλεσαν αρχικά οι κατηγορίες του Νετανιάχου για ευρεία εξαγορά ψήφων, οι οποίες καταρρίφθηκαν, αλλά και καταδικάστηκαν έντονα από μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος στη χώρα.

Ο Γιάκοβ Κατς δεν συμμερίζεται τις φωνές αμφισβήτησης και μιλά για «γιορτή της δημοκρατίας». Συμπληρώνει, δε, ότι ο ίδιος θέλει να βλέπει την αραβική μειονότητα να συμμετέχει πλήρως στο πολιτικό σύστημα. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο; Απαντά πως αναγνωρίζει τις βαθιές διαφορές που δυσκολεύουν μια κοινή κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου. «Πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να συμβεί. Δεν ξέρω, όμως, εάν το Ισραήλ είναι ακόμη έτοιμο».

Δεν νικήθηκε το Ιράν

Για το Ιράν, ο έμπειρος δημοσιογράφος και αναλυτής βλέπει δύσκολες επιλογές χωρίς οριστική λύση στον ορίζοντα. Μια στρατιωτική επίθεση μπορεί να καθυστερήσει την ανασυγκρότηση των ιρανικών δυνατοτήτων, όχι όμως να εξαλείψει τη φιλοδοξία της Τεχεράνης, εξηγεί. «Δεν μπορείς να συνεχίζεις επ’ άπειρον να “κουρεύεις το γρασίδι”», λέει χαρακτηριστικά. Από την άλλη, προσθέτει, μια συμφωνία θα μπορούσε να αγοράσει χρόνο χωρίς πόλεμο, αλλά αμφιβάλλει ότι το ιρανικό καθεστώς θα την τηρήσει. Η άλλη, η μακροπρόθεσμη δυνατότητα, λέει, είναι η αλλαγή καθεστώτος. Σε μια φράση; «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νίκη απέναντι στο Ιράν. Υπάρχει η δυνατότητα να το περιορίσεις για περισσότερο χρόνο».

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Η Τουρκία «πλησιάζει»

Δεν θα μπορούσε να μην τεθεί και η Τουρκία στη συζήτηση. Η ανησυχία του στηρίζεται σε τρία στοιχεία: την εχθρική προς το Ισραήλ στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την προσπάθεια της Αγκυρας να αποκτήσει παρουσία κοντά στα ισραηλινά σύνορα μέσω Συρίας και τις σχέσεις της με το Ιράν και το Πακιστάν.

Ερωτηθείς ειδικά για την πρόσφατη επίσκεψη του γιου του Ερντογάν στον Λίβανο, διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει τα στοιχεία της και δεν μπορεί να πει αν η Τουρκία ακολουθεί εκεί ανάλογο σχέδιο.

«Είναι όμως μια σημαντική στρατιωτική δύναμη που προσπαθεί να πλησιάσει όλο και περισσότερο τα σύνορά μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», καταλήγει.