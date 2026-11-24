Ο νέος μισθολογικός χάρτης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα - Γιατί το τελικό όφελος γίνεται μεγαλύτερο για οικογένειες με παιδιά

Το 2027 θα είναι χρονιά πολλαπλών μεταβολών για τις αποδοχές των εργαζομένων. Στον ιδιωτικό τομέα, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού συνδυάζονται με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με το όφελος να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το εισόδημα, τις τριετίες και τον αριθμό των παιδιών.

Στο Δημόσιο, η άνοδος του κατώτατου μισθού περνά στις αποδοχές μέσω της σύνδεσης των δύο, ενώ προστίθεται από τον Δεκέμβριο του 2027 το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτά.

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Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, το τελικό όφελος γίνεται μεγαλύτερο για οικογένειες με παιδιά, καθώς οι μισθολογικές παρεμβάσεις έρχονται να συνδυαστούν με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος.

Ειδικότερα:

1. Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να αυξηθεί από τα 920 ευρώ μεικτά στα 960 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027 και από την 1η Ιανουαρίου 2028 στα 1.000 ευρώ μεικτά, με τα καθαρά να υπολογίζονται ενδεικτικά στα 829 ευρώ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών κ.λπ.

2. Πρόσθετη αύξηση 10% στον μισθό τους θα διαπιστώσουν από 1.1.2027 και μετά δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας της εφαρμογής των τριετιών.

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Το γεγονός ότι «ξεπάγωσαν» οι τριετίες από 1.1.2024 οδηγεί, τρία χρόνια αργότερα (2027), στην απόλυτη ωρίμανσή τους. Με δεδομένο ότι κάθε τριετία προσθέτει 10% στις αποδοχές, όσοι έχουν συμπληρώσει εννέα χρόνια προϋπηρεσίας, με τον κατώτατο μισθό, λαμβάνουν 30% παραπάνω.

3. Όσον αφορά το Δημόσιο θεσπίζεται σε μόνιμη βάση επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο 2027 για τους περίπου 720.000 υπαλλήλους και λειτουργούς, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 433 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 257 ευρώ έως 389 ευρώ ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, την ηλικία, το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Επιπλέον, ο ονομαστικός μισθός αναπροσαρμόζεται οριζόντια, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η αύξηση που θα δοθεί στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από την 1η Απριλίου του 2027 αναμένεται ότι θα είναι 40 ή 50 ευρώ.

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4. Έρχεται έμμεση αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει ο εργαζόμενος κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027.

Οι εργατικές εισφορές θα περιοριστούν από 13,37% σε 12,87%, ενώ οι εργοδοτικές θα παραμείνουν στο 21,79%.

Για εργαζόμενο άνω των 30 ετών, χωρίς παιδιά, που αμείβεται σήμερα με 920 ευρώ μεικτά και λαμβάνει περίπου 772 ευρώ καθαρά, η μετάβαση στα 960 ευρώ μεικτά θα οδηγήσει τις καθαρές αποδοχές περίπου στα 810 ευρώ τον μήνα.

Η μηνιαία καθαρή αύξηση εκτιμάται, επομένως, σε περίπου 38,5 ευρώ, με την τελική διαφορά να εξαρτάται από τη φορολογική επιβάρυνση.

Παραδείγματα αυξήσεων σε δημόσιους υπάλληλους

1. Ένας 40χρονος δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά και μεικτό μισθό 2.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα λαμβάνει 1.447 ευρώ καθαρά, θα έχει πρόσθετο όφελος 562 ευρώ μέσα στο 2027 από την αύξηση των αποδοχών και 964 ευρώ το 2028, από τον συνδυασμό των αυξήσεων και του δώρου.

2. Για έναν 29χρονο χωρίς παιδιά, με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.123 ευρώ, η πρόσθετη ετήσια ωφέλεια υπολογίζεται σε 609 ευρώ το 2027 και σε 1.033 ευρώ το 2028.

3. Για έναν 49χρονο με τρία παιδιά και μεικτό μισθό 2.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.832 ευρώ, η συνολική πρόσθετη ωφέλεια ανέρχεται σε 1.944 ευρώ το 2027 και σε 2.411 ευρώ το 2028, κυρίως λόγω της φορολογικής ελάφρυνσης για οικογένειες με παιδιά.