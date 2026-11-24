Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος εμφανίζεται ως φαβορί για την πρωθυπουργία, αλλά η εξάρτησή του από το ακροδεξιό Vox ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική του πορεία

Την επιβολή ενός νέου φόρου στις περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ πρότεινε χθες ο Πέδρο Σάντσεθ, με το επιχείρημα πως όσοι διαθέτουν τη μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών.

Είναι μία ακόμα κοινωνική εξαγγελία του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας με στόχο να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο. Συνηθισμένος στα ριψοκίνδυνα στοιχήματα και τις απροσδόκητες νίκες, ο Σάντσεθ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να επικρατήσει στις πρόωρες εκλογές της ερχόμενης Κυριακής ποντάροντας σε μια νέα «remontada» – μια ανατροπή των προγνωστικών.

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Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν, πράγματι, άνοδο των Σοσιαλιστών (PSOE) τις τελευταίες εβδομάδες. Η διαφορά τους από το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό έχει περιοριστεί αισθητά. Από κοινού με το ακροδεξιό Vox, ωστόσο, οι συντηρητικοί εξακολουθούν να εξασφαλίζουν άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Την ιστορία την καταγράφουν οι «Financial Times»: ο επικρατέστερος υποψήφιος για την πρωθυπουργία της Ισπανίας, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, γεννήθηκε επί δικτατορίας του Φράνκο και μεγάλωσε στο Ος Πεάρες, ένα μικρό, βροχερό χωριό που χωρίζεται από τρία ποτάμια.

Από το διαμέρισμα της οικογένειάς του, έβλεπε τους γείτονες να ζουν στις καταπράσινες πλαγιές της απέναντι όχθης. Για να φτάσει όμως κανείς εκεί, έπρεπε να διανύσει έξι χιλιόμετρα με τα πόδια.

Η γέφυρα και το χωριό

Πολλά χρόνια αργότερα, το 2009, όταν ο Φεϊχό ανέλαβε την προεδρία της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, κατασκεύασε μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Μίνιο.

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Το έργο ενίσχυσε τη φήμη του ως πραγματιστή, ενός ικανού διαχειριστή που ξέρει να φέρνει αποτελέσματα. «Δεν πήραν ποτέ τα μυαλά του αέρα», είπε στην εφημερίδα η 83χρονη Ρόσα Καρίδε, η οποία εξακολουθεί να ζει στο Ος Πεάρες, στο ίδιο κτίριο όπου μεγάλωσε ο Φεϊχό. «Όποτε επιστρέφει στο χωριό, αγκαλιάζει τους πάντες».

Το πρόβλημα με τον 65χρονο Φεϊχό, που σπούδασε Νομική και εργάστηκε για χρόνια ως δημόσιος υπάλληλος, αναλαμβάνοντας ανώτερες διοικητικές θέσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας προτού τεθεί επικεφαλής των ισπανικών ταχυδρομείων, είναι πως δεν είναι ιδιαίτερα χαρισματικός στην προεκλογική αντιπαράθεση. Και δεν μπορεί να συναγωνιστεί ούτε την επικοινωνιακή άνεση του Σάντσεθ, ούτε την ορμητικότητα και την επιθετική ρητορική του Σαντιάγο Αμπασκάλ, ηγέτη του ακροδεξιού Vox και πιθανού κυβερνητικού του εταίρου. Το Vox αποτελεί, λοιπόν, για τον Φεϊχό τόσο ευκαιρία όσο και απειλή.

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Η άτυπη συμφωνία

Μετά τις αλληλοκατηγορίες κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2023, τα δύο κόμματα συνήψαν μια άτυπη συμφωνία μη επίθεσης, στρέφοντας πλέον τα πυρά τους κατά του Σάντσεθ. Ήδη κυβερνούν από κοινού σε τέσσερις ισπανικές περιφέρειες. Ο Φεϊχό υποστηρίζει ότι οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις έχουν σταματήσει επειδή «το Vox έχει πλέον προσγειωθεί στην πραγματικότητα».

Από την πλευρά του, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ δηλώνει ότι ο ίδιος και ο Φεϊχό συνομιλούν τακτικά, καθώς αυτό αποτελεί «πατριωτικό καθήκον» τους. Η αλήθεια, όμως, είναι πως ο άλλοτε μετριοπαθής Φεϊχό έχει μετατοπίσει το PP προς τα δεξιά, προκειμένου να ανακόψει τη διαρροή ψηφοφόρων προς το Vox.

Αν τελικά αναλάβει την εξουσία με τη στήριξη του κόμματος αυτού, το μέλλον της Ισπανίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ο Φεϊχό θα μπορέσει να συγκρατήσει τις ακραίες θέσεις του Vox ή θα επιλέξει να υιοθετήσει τον πολωτικό ριζοσπαστισμό του.

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«Δεν μιλάμε για εναλλαγή στην εξουσία αλλά για οπισθοδρόμηση», επαναλαμβάνει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης στην Ισπανία με τη συμμετοχή ακροδεξιών υπουργών, για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο.

Ερωτηθείς επανειλημμένα για το πολιτικό του μέλλον σε περίπτωση ήττας, ο Σάντσεθ αρνείται να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο: «Νομίζεις ότι μπαίνω στο γήπεδο για να χάσω;», απάντησε στο τηλεοπτικό δίκτυο La Séptima, όταν ρωτήθηκε αν θα αποχωρούσε από την πολιτική.