Η αδυναμία των κρατών να συμφωνήσουν στην Αττάλεια ενισχύει τις πιέσεις για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των διεθνών συνόδων για το κλίμα.

Η αδυναμία συμφωνίας σε μία κοινή διακήρυξη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ώρα που η υπέρβαση του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανή, αποτυπώνει την αποτυχία των διεθνών διαπραγματεύσεων και ταυτόχρονα το χάσμα ανάμεσα στις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας και την πολιτική βούληση.

Το ναυάγιο της COP31 στην Αττάλεια σηματοδοτεί το τέλος μιας άκαρπης συνόδου και αναδεικνύει τα όρια της πολυμερούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία τα εθνικά και οικονομικά συμφέροντα υπερισχύουν ολοένα συχνότερα των συλλογικών δεσμεύσεων.

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Η αποτυχία υιοθέτησης τελικής διακήρυξης, για πρώτη φορά μετά τη σύνοδο της Κοπεγχάγης το 2009, έχει πρωτίστως πολιτικές και διπλωματικές συνέπειες.

Οι διαφωνίες για την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα και τη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα αποκάλυψαν πόσο διαφορετικές παραμένουν οι προτεραιότητες των κρατών. Η Σαουδική Αραβία επέμεινε στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα, ενώ η Ρωσία αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας συνασπισμός περίπου 130 χωρών αρνήθηκαν να αποδεχθούν μια συμφωνία που θα άφηνε εκτός το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης.

Παράπλευρες απώλειες

Η σύγκρουση αυτή είχε και μια σημαντική παράπλευρη συνέπεια: την αποδυνάμωση του παραδοσιακού ρόλου της ΕΕ ως διαμεσολαβητή που αναζητούσε συμβιβασμούς για να διατηρεί ζωντανή τη διαδικασία. Αυτή τη φορά επέλεξε να μην υποχωρήσει, θεωρώντας ότι μια συμφωνία χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα θα αποτελούσε ουσιαστικά πράσινο «ξέπλυμα» της βιομηχανίας τους.

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Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο, παρά τις προσπάθειες συμβιβασμού δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολη έχει γίνει η οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης.

Η Τουρκία, που είχε την προεδρία της COP31, επικεντρώθηκε στην προώθηση της εθελοντικής πρωτοβουλίας της για την ενίσχυση της παγκόσμιας χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και στην κατοχύρωσή της σε ένα «Σύμφωνο της Αττάλειας» στο τέλος της συνόδου.

Το κόστος, ωστόσο, δεν είναι μόνο διπλωματικό. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως τα μικρά νησιωτικά κράτη, που αντιμετωπίζουν άμεσα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και ακραία καιρικά φαινόμενα, η απουσία συμφωνίας για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι παραμένουν χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις στήριξης.

Η απογοήτευση των Νήσων Μάρσαλ και του Τουβαλού αποτυπώνει την αίσθηση εγκατάλειψης που προκαλεί η αδυναμία των ισχυρότερων κρατών να καταλήξουν σε κοινή στάση.

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Η μεγάλη αμφισβήτηση

Παράλληλα, το ναυάγιο ενισχύει την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των ίδιων των συνόδων COP.

Η διαδικασία απαιτεί ομοφωνία και προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης δεσμεύσεων με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά η ίδια αυτή απαίτηση μπορεί να μετατραπεί σε τροχοπέδη όταν τα συμφέροντα συγκρούονται.

Δεν είναι τυχαίο ότι πληθαίνουν οι φωνές υπέρ της μεταρρύθμισης του μηχανισμού λήψης αποφάσεων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις και να ενισχυθεί η σύνδεσή τους με τα επιστημονικά δεδομένα.

Μία από τις πιθανές συνέπειες είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Bloomberg, η ενίσχυση μικρότερων συμμαχιών και πρωτοβουλιών εκτός των συνόδων του ΟΗΕ, όπως η Διαδικασία της Σάντα Μάρτα για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Τέτοιες συνεργασίες ενδέχεται να αποδειχθούν πιο ευέλικτες και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ευρύτερες συμφωνίες σε επόμενες συνόδους. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν πως υπάρχει και ο κίνδυνος να κατακερματιστεί περαιτέρω η διεθνής προσπάθεια, με διαφορετικές ομάδες κρατών να προχωρούν με άνισους ρυθμούς και διαφορετικές δεσμεύσεις.

Το βάρος περνά πλέον στην Αιθιοπία, που θα φιλοξενήσει την COP32 στην Αντίς Αμπέμπα. Σύμφωνα με αναλυτές, η πρόκλησή της δεν θα είναι μόνο να επαναφέρει στο τραπέζι τις εκκρεμείς συμφωνίες αλλά και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη σε μια διαδικασία που στην Αττάλεια χαρακτηρίστηκε «χαοτική και αδιαφανής».