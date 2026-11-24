Καλές και ωφέλιμες οι ασκήσεις μετά τα 50 χρόνια για να έχουμε υγεία και να διατηρούμε τη φυσική μας κατάσταση, όμως δεν πρέπει να παραμελούμε και την πνευματική μας υγεία.

Τα λένε και τα ξαναλένε οι ειδικοί και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είναι απαραίτητο να εξασκούμε και το μυαλό μας για να παραμένει κι αυτό σε φόρμα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι ειδικοί για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ αυτά που συνιστούν είναι όσο μεγαλώνουμε να συνεχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία, να λύνουμε γρίφους και σταυρόλεξα, να έχουμε συχνές κοινωνικές συναναστροφές, να οργανώνουμε την καθημερινότητά μας.