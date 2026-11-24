Δεν είχαμε ακόμη μια νέα Γιάλτα. Είχαμε όμως την πρώτη δημόσια εμφάνιση ενός κόσμου στον οποίο οι τρεις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις εμφανίζονται ως προνομιακοί διαχειριστές της διεθνούς τάξης. Εξεδόθη κοινή διακήρυξη τεσσάρων σημείων:

1. Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ: συνεργασία των τριών μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αναμόρφωση του Οργανισμού.

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2. Ενεργειακή ασφάλεια: αύξηση παραγωγής και προσφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων και διασφάλιση σταθερών ενεργειακών ροών. Στο ράφι η «πράσινη ανάπτυξη»!

3. Διεθνής Δικαιοσύνη: έμφαση στην κρατική συναίνεση και στις ασυλίες κρατικών αξιωματούχων, με σαφή επιφύλαξη απέναντι στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ασυλία, δηλαδή, Ρωσίας και Πούτιν!

4. Πυρηνικός κίνδυνος: δέσμευση ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί, καθώς και διάλογος για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων.

Ενδιαφέρον είναι τι δεν συμφωνήθηκε: ούτε συγκεκριμένο πλαίσιο νέου ελέγχου πυρηνικών εξοπλισμών ούτε ουσιαστική διευθέτηση για την Ουκρανία ή το Ιράν.

Τι πέτυχαν;

Πρώτος νικητής: Σι Τζινπίνγκ. Η Κίνα απέκτησε κάτι εξαιρετικά πολύτιμο: την εικόνα της δύναμης που μπορεί να φιλοξενεί και να φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους δύο μεγαλύτερους στρατηγικούς ανταγωνιστές της.

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Δεύτερος νικητής: Βλαντίμιρ Πούτιν. Για τη Μόσχα, η συμβολική διάσταση είναι τεράστια. Ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ρωσία παραμένει διεθνώς απομονωμένη από σημαντικό μέρος της Δύσης, εμφανίζεται ισότιμα δίπλα στον αμερικανό και τον Κινέζο πρόεδρο. Αποκτά έτσι διεθνή νομιμοποίηση χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σημαντική ρωσική παραχώρηση.

Ο πιο αμφιλεγόμενος: Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ κέρδισε τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως ο πρόεδρος που συνομιλεί απευθείας με τους δύο ισχυρότερους στρατηγικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι τι απέσπασε από αυτούς. Μέχρι στιγμής, δεν εξασφάλισε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την Ουκρανία, το Ιράν ή τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Η αποτίμηση αυτή συμβαδίζει και με την ανάλυση του Reuters μετά τη συνάντηση. Ο Σι ενίσχυσε το διεθνές του κύρος, ο Πούτιν απέκτησε πολιτική αναβάθμιση, ενώ η αμερικανική διπλωματία δεν παρουσίασε απτά ανταλλάγματα. Σημαντική γεωστρατηγική επίπτωση είναι η παράκαμψη της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη διαπραγματευτική αρχιτεκτονική· ούτε η Ουκρανία. Ενισχύεται έτσι η αίσθηση ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να προτιμήσει μια απευθείας συνεννόηση με Μόσχα και Πεκίνο, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, η εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμάχων δοκιμάζεται όταν η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τη Ρωσία χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τους Ευρωπαίους.

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Η σύγκριση με τη Γιάλτα του 1945 είναι αναπόφευκτη ως προς τον συμβολισμό, όχι όμως ως προς το πραγματικό περιεχόμενο. Δεν έχουμε ακόμη συμφωνία διαμοιρασμού σφαιρών επιρροής. Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν αντικρουόμενα στρατηγικά συμφέροντα, τα οποία δεν εξαφανίζονται επειδή οι ηγέτες τους κάθισαν στο ίδιο τραπέζι. Σηματοδοτείται όμως κάτι διαφορετικό και ίσως πιο σημαντικό. Η προσπάθεια μετάβασης από μια διεθνή τάξη που στηριζόταν στην αμερικανική ηγεμονία σε μια τάξη διαπραγματεύσιμης ισορροπίας μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Και εδώ βρίσκεται ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα. Οι μικρότερες και μεσαίες χώρες, δηλαδή, να μετατραπούν σε αντικείμενα διαπραγμάτευσης αντί να αποτελούν ισότιμους παράγοντες της διεθνούς πολιτικής.