Έναν νέο κύκλο πρωτοβουλιών για την παραγωγή, που ξεκινάει σήμερα από τη Δυτική Αττική και τη Β’ Πειραιά, εγκαινίασε χθες το ΠΑΣΟΚ – σε μια συνέντευξη Τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, της Άννας Διαμαντοπούλου και του αρμόδιου τομεάρχη Γιώργου Νικητιάδη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ένα αντιπολιτευτικό μοντέλο εντός και εκτός Βουλής που χτυπάει τη διαφθορά της ΝΔ («ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι στη Βουλή και δίνει αγώνες, είναι να αποτρέπει πολιτικές τύπου άρθρο 23»), και παράλληλα μια κυβερνητική πρόταση με λύσεις «για να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

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Οι αιχμές, ωστόσο, προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν έλειψαν, με αφορμή τα όσα έχουν ακουστεί από την Αμαλίας τόσο για την Εξεταστική που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια (που το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε), όσο και για τη σημαία του Πολυτεχνείου: «Όταν χρειαστεί να απαντάμε, θα απαντάμε. Δηλαδή τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ κόκκινα δάνεια του ελληνικού λαού και έχει πουλήσει 20 δισ. με δικό του μάλιστα νόμο; Ή να ακούμε στελέχη της ΕΛΑΣ να λένε “φταίει όχι ο νόμος του κ. Τσίπρα, ο νόμος του 2003”;», αναρωτήθηκε.

«Δεν κάνουμε μικροπολιτική, κάνουμε πολιτική. Και η αλήθεια είναι βασικό στοιχείο της δικής μας πολιτικής, χωρίς εξαιρέσεις, είτε αφορά αυτό τη ΝΔ, είτε αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε την ΕΛΑΣ, είτε το ΚΚΕ, είτε αφορά τον κ. Βελόπουλο», τόνισε για το θέμα του ιδιωτικού χρέους.

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«ΠΑΣΟΚ 24/7, non-stop, παντού και για όλους»

«Εμείς έχουμε μια πολιτική, την οποία θα συζητήσουμε με τις δυνάμεις της κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια, τις επόμενες 10 μέρες, που στηρίζεται σε ένα χαμηλότερο κόστος παραγωγής, που στηρίζεται σε ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για όσα ξεκινούν από σήμερα, ενώ η πρώην υπουργός περιέγραψε τον κύκλο των δράσεων ως «ΠΑΣΟΚ 24/7, non-stop, παντού και για όλους».

Στόχος, όπως είπε, είναι να συνσχεδιαστεί με πολίτες και φορείς το συνολικό σχέδιο για κάθε περιοχή – μετά την Αττική, σειρά αύριο έχει το κλιμάκιο στην Καβάλα, για το θέμα του κρασιού και του λαδιού, και έπονται η Θεσσαλονίκη και η ανάγκη μετατροπής της σε «νέα Βαρκελώνη», τα Καλάβρυτα και τα Οινόφυτα.

«Εμείς καλύπτουμε ένα κενό που δεν γίνεται με επικοινωνιακούς όρους, αλλά γίνεται με όρους πολιτικούς και ηθικούς, για να δείξουμε έναν άλλο τρόπο άσκησης πολιτικής», σχολίασε αργότερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Πώς θα κυβερνήσουμε τον τόπο; Θα τον κυβερνήσουμε συζητώντας, συναποφασίζοντας και βάζοντας προτεραιότητες, διότι αυτοί που βιώνουν το πρόβλημα το ξέρουν καλύτερα».