Οσα έγιναν στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών για τα Δυτικά Βαλκάνια στην Αθήνα n Διμερείς συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους υπουργούς Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας

Την πεποίθησή του πως ενόψει της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θα δοθεί νέα ώθηση στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ευρωπαϊκή διεύρυνση μέσω της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων εξέφρασε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της συνάντησης υπουργών Εξωτερικών της «Ομάδας φίλων Δυτικών Βαλκανίων και εταίρων Δυτικών Βαλκανίων» που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα.

Πιάνοντας το νήμα από την εαρινή συνάντηση στους Δελφούς, όπου υπεγράφη η κοινή διακήρυξη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από κοινού με την ευρωπαία επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τους υπουργούς Εξωτερικών της «Ομάδας φίλων Δυτικών Βαλκανίων και εταίρων Δυτικών Βαλκανίων» έθεσαν επί τάπητος τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υφίστανται στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

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Κατά τη χθεσινή διαδικασία, στην οποία συμμετείχε και η διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR) Μαρία Τελαλιάν, χαρτογραφήθηκαν τα επόμενα βήματα για καθένα από τα έξι βαλκανικά κράτη (Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κόσοβο) ενώ εξετάστηκαν και τρόποι ώστε να μπορέσει το γραφείο ODIHR να υποστηρίξει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των Δυτικών Βαλκανίων.

Ψηλά ο πήχης

Άπαντες χθες αναγνώρισαν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αρκετές από τις υπό ένταξη χώρες ως αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης και της υλοποίησης ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Από την ελληνική πλευρά κατέστη σαφές πως η διεύρυνση πρέπει να διατηρήσει τη δυναμική της χωρίς να επηρεάζεται η αξιοπιστία της.

«Η ορθή πορεία προς τα εμπρός δεν είναι να χαμηλώσουμε τον πήχη αλλά να τον κρατήσουμε ψηλά, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας όλους τους εταίρους μας προκειμένου να τον φτάσουν», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας πως πρόκειται για κάτι απολύτως εφικτό.

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Υπενθυμίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ελλάδα στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων ήδη από το 2003 με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως το μήνυμα που εκπέμπεται από τη χθεσινή διαδικασία είναι πως «η θέση των Δυτικών Βαλκανίων είναι στην ΕΕ».

Κάνοντας λόγο για απτά αποτελέσματα έπειτα από 23 χρόνια, η επίτροπος Μάρτα Κος δήλωσε πως η διεύρυνση αποτελεί και πάλι προτεραιότητα για το σύνολο της ΕΕ – υπό το πρίσμα ότι πρόκειται για εξέλιξη που θα την καταστήσει ισχυρότερη – ενώ «έδειξε» ως «πρωτοπόρους» το Μαυροβούνιο και την Αλβανία. Η ίδια, επιπλέον, επεσήμανε πως προσβλέπει στο ότι «η ελληνική προεδρία θα εργαστεί ακούραστα για την προώθηση της διαδικασίας διεύρυνσης».

Στις διμερείς επαφές που είχε με τον Αλβανό ομόλογό του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

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Στο τελευταίο τετ α τετ, στο περιθώριο της διαδικασίας, με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, συζητήθηκε η διμερής συνεργασία στα πεδία οικονομίας και ενέργειας, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει πως η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών και ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελούν προϋποθέσεις για περαιτέρω πρόοδο.

Μιλώντας στο πρακτορείο MIA, o Τίμτσο Μουτσούνσκι εξέφρασε εκ των υστέρων ικανοποίηση για την αναγνώριση της ενταξιακής προόδου που έχει σημειώσει η χώρα του από πλευράς Γεραπετρίτη, ενώ παραδέχθηκε ότι με τον Έλληνα ομόλογό του συζητήθηκαν και «οι προκλήσεις που υπάρχουν στις διμερείς σχέσεις», λαμβάνοντας υπόψη – όπως ο ίδιος τόνισε – πως υπάρχουν πολύ περισσότερα που μπορούν να ενώσουν τις δύο πλευρές από όσα μπορούν να τις χωρίσουν.