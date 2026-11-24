Αν η ΑΕΚ θέλει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ πρέπει απόψε να κάνει βαθμό ή βαθμούς στο Κόμο. Αν ηττηθεί δεν έχει αποκλειστεί, αλλά ενδεχομένως να μην τις φτάνουν δύο εντός έδρας νίκες με τη Γαλατά και τη Ρόμα – ολοκληρώνει τη League Phase στο Ντόρτμουντ.

Είναι εφικτό να πάρει κάτι στο αποψινό ματς; Ναι, υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να κάνει το καλύτερο φετινό της ματς εκτός έδρας. Και δεύτερον, να ξεχάσει τα αποτελέσματα της ιταλικής ομάδας στη διοργάνωση μέχρι τώρα.

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Φάμπρεγας

Αν κάποιος δει τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας τρομάζει. Η Κόμο πέτυχε εννέα γκολ εκτός έδρας στο ματς με τη Λανς και κέρδισε 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ειδικά η νίκη με 1-9 κόντρα στη γαλλική ομάδα έχει κάτι που είναι εκτός λογικής. Είναι η πιο μεγάλη νίκη ομάδας εκτός έδρας στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ.

Επικράτηση ομάδας με διαφορά οκτώ τερμάτων δεν υπήρχε: το προηγούμενο ρεκόρ μοιράζονταν η Ολιμπίκ Μαρσέιγ (έπειτα από μια νίκη στην έδρα της Ζίλινα το 2010), η Σαχτάρ (που είχε κερδίσει στην έδρα της την Μπάτε Μπορίσοφ το 2014) και η Λίβερπουλ (που είχε συντρίψει τη Μάριμπορ το 2017). Και οι τρεις αυτές ομάδες είχαν κερδίσει 0-7!

Η μόνη ομάδα που έχει πετύχει εννέα γκολ, αλλά εντός έδρας, είναι η Μπάγερν Μονάχου στο 9-2 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ τρία χρόνια πριν. Εννέα εκτός έδρας έχει βάλει μόνο η Κόμο, το επίτευγμα της οποίας δεν έχει πλησιάσει άλλη ιταλική ομάδα ούτε στα χρόνια που η διοργάνωση λεγόταν Κύπελλο Πρωταθλητριών. Πρέπει επίσης να ψάξουμε πολύ για να βρούμε νίκη ιταλικής ομάδας κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το επιβλητικό 4-1. Η Μίλαν το έχει κάνει. Αλλά το 1958. Όταν είχε κερδίσει τους τότε πρωταθλητές Αγγλίας με 4-0.

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Οι άλλοι

Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί και να τρομάζουν αλλά δεν έχουν να κάνουν τόσο με την Κόμο όσο με την κατάσταση των άλλων δύο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προτελευταία στην Πρέμιερ Λιγκ: ζει τις χειρότερές της μέρες.

Η Λανς βρήκε την Κόμο ενώ ήταν χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις σε 10 αγωνιστικές. Οι ομάδες αυτές δεν έχουν σχέση με την ΑΕΚ: αν η Ένωση μπορέσει να παίξει όπως κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ικανή για όλα. Σε τελική ανάλυση η υπέροχη Κόμο (που το site της UEFA χαρακτηρίζει «κομψοτέχνημα») είναι μόλις πέμπτη στο Καμπιονάτο.

Έχει μερικούς παίκτες που θα μας απασχολήσουν πολύ προσεχώς (όπως ο Παζ που προβάλλεται ως διάδοχος του Μέσι) αλλά δεν είναι σίγουρα επιπέδου Ρεάλ Μαδρίτης. Οσο κι αν οι Ιταλοί πολύ σωστά επισημαίνουν ότι χάρη στον Φάμπρεγας είναι «μια ισπανική ομάδα που κατά λάθος βρίσκεται στο ιταλικό πρωτάθλημα».

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Δεν λέω – προς Θεού – ότι η ΑΕΚ έχει απλή δουλειά: τίποτα στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι και χαμένη από χέρι κι ας έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα η εντύπωση πως το καλύτερο που μπορεί να κάνει στο Κόμο είναι βόλτα στη λίμνη…

Διαιτησία

Η εβδομάδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα βοηθήσει στο να βάλουμε λίγο στην άκρη τις εντάσεις που υπάρχουν στη Σούπερ Λίγκα. Ζούμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο η ανεπάρκεια των Ελλήνων διαιτητών καταστρέφει κάθε προσπάθεια συζήτησης για αρετές και δυσκολίες των ομάδων.

Την περασμένη Κυριακή έβλεπα δύο διαιτητές, τον Τσιμεντερίδη στο Γ. Καραϊσκάκης (στο Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2) και τον Τζήλο στην Τούμπα (στο ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0) να μην πετυχαίνουν τίποτα παρ’ όλο που τα ματς μόνο δύσκολα δεν ήταν.

Ο Τσιμεντερίδης είχε 6 λάθος αποφάσεις: οι τέσσερις διορθώθηκαν από το VAR. Εδωσε πέναλτι και το πήρε πίσω, δεν είδε πως στη φάση της εκτέλεσης του πέναλτι του Ολυμπιακού από τον Ζότα πέντε παίκτες βιάστηκαν να μπουν στην περιοχή, δεν είδε καν πέναλτι σε φάση που υπήρχε ένα χέρι αμυντικού του Ηρακλή απλωμένο σαν αυτός να ήταν τροχονόμος.

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Ο Τζήλος δεν είδε ότι ο αμυντικός της Κηφισιάς… πήγε να κόψει το πόδι του Κένι, στον οποίο άφησε ενθύμιο σημάδια μιας «σκαριάς» από τις σπάνιες, ενώ μετά έδωσε ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ που είναι να γελάς. Η ελληνική διαιτησία είναι στα χειρότερά της.

Αφήνουν

Να δεχτώ πως οι διαιτητές αφήνουν τις δύσκολες αποφάσεις στο VAR – αν και οι φάσεις που είδαμε την Κυριακή μόνο δύσκολες δεν είναι. Αλλά και πάλι όλα αυτά τα λάθη είναι τόσο μεγάλα που δυστυχώς μαρτυρούν δόλο.

Υπάρχει επίσης μια τεράστια προσπάθεια κάλυψης των λαθών των διαιτητών, σαν αυτά κάποιοι να τα περιμένουν. Η πρόσφατη ιστορία με όσα έγιναν στο μπάσκετ διδάσκει πως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.

Αλλά είναι φανερό πως αν κάποιοι έχουν ξεφύγει είναι γιατί κανείς από τους υπεύθυνους της πολιτείας που έχουν την ευθύνη των ελέγχων δεν ασχολείται. Κι αν δεν ασχολούνται όσοι οφείλουν να εποπτεύουν δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα: ούτε οι δηλώσεις διαμαρτυρίας αλλάζουν κάτι, ούτε φυσικά οι κριτικές διαιτησίας που άλλωστε ολισθαίνουν στο κωμικό.

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Πλέον δεν γίνεται ούτε καν κριτική φάσεων, αλλά κριτική προθέσεων. Ακούς ακόμα και βετεράνους παίκτες να λένε πράγματα του είδους «δεν θα ήθελα αν έπαιζα ο διαιτητής να με απέβαλλε για αυτό» – λες και δεν υπάρχουν κανονισμοί και οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στο αν κάποιος παίκτης είναι καλό παιδί, αν είναι θύμα μιας κακιάς στιγμής, αν τον αγαπάνε τα άλλα παιδάκια κ.λπ. Και όλοι μα όλοι σφυρίζουν κλέφτικα…

Θλάσεις

Το άλλο μεγάλο κακό είναι οι ασταμάτητοι τραυματισμοί. Ο Μπέιλι μετά την καλύτερή του εμφάνιση σε ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή έπαθε θλάση ενώ εκτέλεσε ένα πέναλτι. Ο Ντε Φράι κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο έπειτα από ένα μπανάλ μαρκάρισμα στο ματς του ΠΑΟ με τον ΟΦΗ. Για τον Αντίνο που έγραφα χθες επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα: θα χάσει όλη τη σεζόν.

Ο Μάρκες του Ηρακλή πόνεσε στο ζέσταμα και ο Μπαρσένας έγινε αλλαγή λόγω θλάσης στο πεντάλεπτο. Η επόμενη διακοπή είναι τα Χριστούγεννα και τα ματς μέχρι τότε είναι συνεχόμενα. Είμαι περίεργος χριστουγεννιάτικα πόσοι παίκτες θα στέκονται στα πόδια τους…