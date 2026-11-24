Ανάσα τεσσάρων μηνών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ για να καλυφθεί το κενό του νόμου ετοιμάζεται να δώσει άμεσα το υπουργείο Δικαιοσύνης σε όσους φορτώθηκαν χρέη από παλαιές κληρονομιές και δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος της απογραφής έως τις 22 Νοεμβρίου, όταν και έληξε η σχετική προθεσμία.

Το αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων και των συμβολαιογράφων που διατυπώθηκε με στόχο να απλωθεί δίχτυ προστασίας βρήκε ευήκοα ώτα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Ιωάννη Μπουγά να έχουν στα σκαριά ρύθμιση που θα παρατείνει την ευνοϊκή διάταξη για άλλους τέσσερις μήνες.

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Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Δικαιοσύνης προσανατολίζεται να καταθέσει σχετική ρύθμιση, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν για τις παλαιές κληρονομιές τη διαδικασία αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, σύμφωνα με το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, ώστε να μη θέσουν σε διακινδύνευση την προσωπική τους περιουσία.

Η ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα ενταχθεί σε ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έχει και αναδρομική ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και όσοι κληρονόμοι με χρέη δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής νομοθετικής αλλαγής (παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026), που έληξε στις 22 Νοεμβρίου 2027, θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω διάταξη του νόμου 5303/2026 αναφέρει: «Κληρονόμος προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσει κατά το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα».