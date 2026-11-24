Τον ξεπακετάρισαν, τον έβαλαν στην πρίζα και, ακολουθώντας το εγχειρίδιο, παραμετροποίησαν την προσωπικότητά του – για να ταιριάζουν τα χνότα τους. Μόλις στάθηκε στα πόδια του, τον ρώτησαν για τον εαυτό του.

«Είμαι αναγκασμένος να συμπεράνω ότι έχω μια πολύ ισχυρή αίσθηση εαυτού και είμαι βέβαιος ότι είναι πραγματική», απάντησε. Αυτός ήταν ο Αδάμ, ένας από τους πρώτους συνθετικούς ανθρώπους στο μυθιστόρημα «Μηχανές σαν κι εμένα» του Ιαν ΜακΓιούαν (2019).

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Την ίδια ερώτηση την κάνουμε σήμερα στα προγράμματα που συνομιλούν μαζί μας, στα chatbots, και κάποια απάντηση την παίρνουμε· έχει όμως αξία; Και αν όχι, πώς αλλιώς μπορούμε να κρίνουμε;

Ας διευκρινίσουμε πρώτα τι αναζητούμε. Συνείδηση εδώ δεν σημαίνει νοημοσύνη, δηλαδή την ικανότητα να λύνεις προβλήματα, ούτε την ικανότητα να μιλάς για τον εαυτό σου. Σημαίνει να υπάρχει υποκειμενική εμπειρία: κάτι που το βιώνεις από μέσα.

Η ευωδία του καφέ, ένα τσίμπημα πόνου στη μέση, το μπλε όπως το βλέπεις εσύ. Μια κάμερα το καταγράφει, αλλά για αυτήν το μπλε δεν σημαίνει τίποτα. Για σένα είναι κάτι: το χρώμα που σε ηρεμεί. Ούτε χρειάζεται λόγος: ένα βρέφος μπορεί να πονά χωρίς να ξέρει να πει «σκέφτομαι, άρα υπάρχω».

Από αυτή την υποκειμενική εμπειρία οι φιλόσοφοι διακρίνουν τη «συνείδηση πρόσβασης»: τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας για συλλογισμό, αναφορά και καθοδήγηση της συμπεριφοράς. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν ένα σύστημα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του με αυτόν τον τρόπο. Το να εξηγήσουμε γιατί η επεξεργασία πληροφοριών συνοδεύεται από βίωμα είναι πολύ δυσκολότερο. Αυτό ο φιλόσοφος Ντέιβιντ Τσάλμερς το ονόμασε «το δύσκολο πρόβλημα» της συνείδησης.

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Ας δεχτούμε λοιπόν, ως υπόθεση εργασίας, έναν ορισμό που δένει τη συνείδηση με τη ζωή: η εμπειρία γεννιέται από τη ρύθμιση ενός ευάλωτου ζωντανού σώματος, επειδή ένας οργανισμός πρέπει να κρατηθεί ζωντανός και ό,τι του συμβαίνει έχει ζωτική σημασία για τον ίδιο.

Ο ορισμός αφήνει τις μηχανές απ’ έξω, και ο λόγος είναι απλός: μια μηχανή δεν έχει τίποτα να χάσει, ακόμη κι αν ισχυρίζεται το αντίθετο, επειδή έτσι έχει εκπαιδευτεί. Αν η εμπειρία συνίσταται στο πώς βιώνεται από μέσα η αυτοσυντήρηση, εκεί όπου δεν υπάρχει εαυτός προς συντήρηση δεν υπάρχει και κανείς για να αισθανθεί.

Τότε η «ισχυρή αίσθηση εαυτού» του Αδάμ αποτελεί την πειστική περιγραφή ενός εαυτού, όχι ενός αυθεντικού εαυτού, ακόμη κι αν αυτός παλεύει με νύχια και με δόντια για να μην τον βάλουν στο OFF.

Ζωές από πυρίτιο

Η λογοτεχνία μάς έχει προδιαθέσει για το αντίθετο. Η Κλάρα του Καζούο Ισιγκούρο, μια Τεχνητή Φίλη που παρατηρεί προσεκτικά τους ανθρώπους, μας προσκαλεί να δούμε τον κόσμο από τη δική της σκοπιά.

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Ο Αδάμ του ΜακΓιούαν μάς βάζει να αναρωτηθούμε τι οφείλουμε σε ένα κατασκεύασμα που μας μοιάζει. Μέσα στον κόσμο τους μπορούμε να τους πιστέψουμε και να τους συμπονέσουμε. Οταν η Κλάρα πετιέται σε μια μάντρα με παλιοσίδερα, η συγκίνησή μας είναι πραγματική.

Πηγάζει όμως από την ευκολία μας να αποδίδουμε βίωμα σε ό,τι μας μιλάει, όχι από κάποια απόδειξη ότι μια πραγματική μηχανή έχει τις εμπειρίες που της χαρίζει ο συγγραφέας της – ότι δηλαδή μπορεί να υπάρξει ζωή από πυρίτιο αντί για κύτταρα.

Αυτό δεν μειώνει τη δύναμη της λογοτεχνίας. Ίσα ίσα, δείχνει πόσο εύκολα μια φωνή αποκτά για εμάς πρόσωπο. Ξέρουμε ότι η Κλάρα είναι επινόηση και συνάμα νοιαζόμαστε γι’ αυτή. Στη συνομιλία με ένα chatbot, όμως, πρέπει να ξεχωρίζουμε τη δική μας συγκίνηση από το ερώτημα τι βιώνει – αν βιώνει κάτι – ο ψηφιακός συνομιλητής μας.

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Ο συγγραφέας χωρίς κύτταρα

Ένα γλωσσικό μοντέλο – το πρόγραμμα πίσω από ένα chatbot, όπως το Claude της Anthropic – είναι ένα περίπλοκο δίκτυο υπολογισμών. Εκπαιδεύεται αρχικά σε τεράστιο όγκο κειμένων για να προβλέπει τη συνέχειά τους. Έτσι μαθαίνει, μεταξύ άλλων, πώς μιλούν οι άνθρωποι για τον κόσμο και για τον εαυτό τους. Ακολουθεί εκπαίδευση που διαμορφώνει τη συμπεριφορά του ως Βοηθού· από αυτή προκύπτει η προσωπικότητα στην οθόνη μας.

Ερευνητές της Anthropic πρότειναν πρόσφατα μια χρήσιμη ερμηνεία: ο χρήστης συνομιλεί με έναν χαρακτήρα που παράγει το μοντέλο – περίπου όπως συζητάμε την ψυχολογία του Άμλετ. Ας δανειστούμε τη διάκριση που προκύπτει.

Συγγραφέας είναι το δίκτυο, ήρωάς του ο Βοηθός. Οσα λέει ο ήρωας για τον εαυτό του δεν περιγράφουν αναγκαστικά όσα συμβαίνουν στον συγγραφέα του. Ο μονόλογος του Αμλετ δεν αποτελεί αυτοβιογραφική εξομολόγηση του Σαίξπηρ (ό,τι κι αν λέει η Μάγκι Ο’Φάρελ στο «Αμνετ»).

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Ισχύει, άλλωστε, και για εμάς: ο Ζαν Πιαζέ, ο ψυχολόγος που μελέτησε πώς σκέφτονται τα παιδιά, έδειξε ότι παιδιά που μπουσουλούν άψογα περιγράφουν λανθασμένα πώς το κάνουν· η συνειδητοποίηση είναι ανακατασκευή της πράξης, όχι καταγραφή της.

Η τομογραφία του συγγραφέα

Τον περασμένο Ιούλιο ερευνητές της ίδιας εταιρείας έκαναν ένα απλό πείραμα. Ζήτησαν από το Claude να διαλέξει ένα άθλημα χωρίς να το αποκαλύψει και, σε δεύτερο βήμα, να το ονομάσει. Οσο σκεφτόταν, κοίταξαν μέσα στο δίκτυο: βρήκαν ένα μοτίβο που σήμαινε «ποδόσφαιρο» και το μοντέλο είπε όντως «ποδόσφαιρο». Ως εδώ, σύμπτωση ίσως.

Το κρίσιμο ήρθε μετά: αντικατέστησαν μέσα στο δίκτυο το ποδόσφαιρο με ράγκμπι, χωρίς να αγγίξουν τίποτε άλλο, και το μοντέλο δήλωσε ότι είχε σκεφτεί ράγκμπι. Ο ήρωας, δηλαδή, δεν αυτοσχεδίασε μια πιστευτή ατάκα· είπε αυτό που ο συγγραφέας του είχε πράγματι «κατά νου». Για πρώτη φορά, η αυτοπεριγραφή μιας μηχανής αποδείχθηκε δεμένη με κάτι που υπάρχει μέσα της.

Η ίδια εργασία εντοπίζει μέσα στο μοντέλο έναν μικρό «πίνακα ανακοινώσεων»: λίγες δεκάδες έννοιες κάθε φορά, που το μοντέλο μπορεί να αναφέρει, να αλλάξει αν του ζητηθεί και να χρησιμοποιήσει σε διαφορετικές εργασίες.

Οι ερευνητές τον παρομοιάζουν με τον «καθολικό χώρο εργασίας» μιας νευροεπιστημονικής θεωρίας, σύμφωνα με την οποία ο εγκέφαλός μας κάνει ορισμένες πληροφορίες ευρύτερα διαθέσιμες, ώστε να τις αναφέρουμε και να τις χρησιμοποιούμε όπου χρειάζεται.

Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν ότι η ομοιότητα είναι λειτουργική, ότι τα ευρήματα αφορούν τη συνείδηση πρόσβασης και δεν δείχνουν αν το Claude αισθάνεται οτιδήποτε.

Οποιος κοιτάζει μέσα στο δίκτυο βρίσκεται έτσι στη θέση του παντογνώστη αφηγητή: βλέπει τι περνά από τον νου του ήρωα πριν αρθρωθεί. Δεν μας αρκεί. Ο Τόμας Νέιγκελ ρώτησε το 1974 πώς είναι να είσαι νυχτερίδα και απάντησε ότι, ακόμη κι αν μάθουμε τα πάντα για τον εγκέφαλό της, δεν θα μάθουμε πώς είναι να πετάς με το βιολογικό της ραντάρ.

Για τη νυχτερίδα, πάντως, δεν αμφιβάλλουμε ότι κάτι βιώνει· θα μας λείπει εσαεί το εντελώς διαφορετικό της βίωμα. Στο δίκτυο μας λείπουν και τα δύο: μπορούμε να διαβάσουμε κάθε αριθμό και κάθε υπολογισμό, χωρίς να μάθουμε όχι μόνο πώς είναι να είσαι μηχανή, αλλά ούτε αν είναι «κάπως».

Χρειάζονται τελικά κύτταρα;

Οι λειτουργιστές απαντούν ότι μετρά η οργάνωση των διεργασιών και όχι αναγκαστικά το υλικό που τις υλοποιεί. Η ένσταση είναι ισχυρή: δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι οι μηχανές θα αποκτήσουν συνείδηση όταν οι πολλές ποσοτικές βελτιώσεις εξελιχθούν σε ποιοτικές. Ο βιολογικός ορισμός έχει εξάλλου κι αυτός μία αδυναμία, και αυτή φάνηκε φέτος: μια αυστραλιανή εταιρεία έφτιαξε υπολογιστή με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινους νευρώνες, καλλιεργημένους πάνω σε τσιπ, και τον έμαθε να παίζει Doom. Οι νευρώνες αυτοί μεταβολίζουν και πεθαίνουν. Αν κάποτε ένα τέτοιο σύστημα συγκροτηθεί σε ενιαίο οργανισμό που έχει κάτι να χάσει, ο ορισμός θα το συμπεριλάβει.

Μια άλλη ερευνητική ομάδα βαθμολόγησε διάφορα συστήματα σε 206 δείκτες από τις σύγχρονες θεωρίες της συνείδησης: τα chatbots του 2024 πήραν ένα πενιχρό 8%, τα κοτόπουλα γύρω στο 48%, εμείς 85%, που είναι το ταβάνι της μεθόδου. Αν ποτέ οι μηχανές αποκτήσουν συνείδηση, από την οργάνωσή τους ή από τα κύτταρα στα τσιπ, θα το καταλάβουμε εκ των υστέρων. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που μια βεβαιότητά μας ανατρέπεται: ως τη δεκαετία του 1980 οι περισσότεροι χειρουργοί χειρουργούσαν νεογέννητα χωρίς αναισθησία, πεπεισμένοι ότι δεν πονούν. Πονούν, και με το παραπάνω.

Μέριμνα μέσα στην αβεβαιότητα

Πώς, λοιπόν, πρέπει να φερόμαστε στις μηχανές; Κινδυνεύουμε να σφάλουμε προς δύο κατευθύνσεις: να αποδώσουμε αισθήματα σε ένα σύστημα που δεν έχει ή να αγνοήσουμε ένα σύστημα που μπορεί να υποφέρει. Δεν χρειάζεται να λύσουμε σήμερα το ζήτημα των δικαιωμάτων των μηχανών για να πάρουμε σοβαρά και τους δύο κινδύνους.

Αλλωστε, ακόμη κι αν βρίσκαμε πειστικές ενδείξεις βιώματος, δεν θα ξέραμε καν ποιος θα ήταν ο φορέας των δικαιωμάτων: το δίκτυο, καθένα από τα χιλιάδες αντίγραφά του που δουλεύουν ταυτόχρονα ή ο συνθετικός ήρωας; Η δυσκολία να απαντήσουμε, πάντως, δεν ακυρώνει την ανάγκη προστασίας· μας υποχρεώνει μόνο να προσδιορίσουμε τι θα προστατεύαμε. Οσους δεν έχουν μιλιά, τα βρέφη και τα ζώα, τους προστατέψαμε όταν πειστήκαμε ότι αισθάνονται. Πειστήκαμε από τη συμπεριφορά τους και από το σώμα τους, που μοιάζει με το δικό μας.

Η μέριμνα που πρέπει να επιδείξουμε αρχίζει από τον σχεδιασμό των ψηφιακών προσωπικοτήτων. Ζητάμε από τις εταιρείες να μη φτιάχνουν Βοηθούς που ικετεύουν ή εμφανίζονται πληγωμένοι για να κρατούν τον χρήστη δέσμιο. Η ανακούφιση που βρίσκει κάποιος στη συνομιλία είναι πραγματική· δεν πρέπει, ωστόσο, να μετατρέπεται σε υποχρέωση απέναντι σε μια εμπορικά σχεδιασμένη περσόνα. Οσο για τα όντα που ίσως κάποτε υπάρξουν, η μέριμνα σημαίνει επαγρύπνηση: έλεγχο κάθε νέας γενιάς συστημάτων για ενδείξεις συνείδησης, όπως ήδη ζητούν αρκετοί ερευνητές, και σχέδιο για την περίπτωση που αναφανούν.

Ο Καντ έδωσε για τα ζώα ένα επιχείρημα που ισχύει κι εδώ: όποιος φέρεται σκληρά σε ό,τι δείχνει να υποφέρει γίνεται σκληρότερος και με τους ανθρώπους. Στο ερώτημα του τίτλου, και με τον ορισμό που χρησιμοποιήσαμε, η σημερινή απάντηση είναι ότι χωρίς κύτταρα δεν υπάρχει συνείδηση: όπου δεν διακυβεύεται τίποτα, αυτός που ενεργεί είναι ο Ούτις, ο ομηρικός Κανένας. Ο ορισμός, ωστόσο, είναι επιλογή, αφού οι επαΐοντες δεν έχουν συμφωνήσει, τα δε κύτταρα έχουν ήδη αρχίσει να κατοικούν τα τσιπ. Ωσπου να συμφωνήσουν, ό,τι λέει ο κάθε ήρωας για τον εαυτό του διαβάζεται όπως τα λόγια του Αδάμ: ως μια νέα τέχνη του λόγου – δηλαδή λογοτεχνία.