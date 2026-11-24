Σε νέα κίνηση έμπρακτης αμφισβήτησης επί του πεδίου προχωρά η Άγκυρα, βγάζοντας στη θάλασσα το υδρογραφικό και ωκεανογραφικό σκάφος «Τσεσμέ» νοτίως του Καστελλορίζου.

Η τουρκική ενέργεια έρχεται ως ευθεία αντίδραση στις επιταχυνόμενες ενεργειακές πρωτοβουλίες της Αθήνας, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο την έναρξη των σεισμικών ερευνών από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY, όσο και τη δρομολόγηση των ερευνών βυθού και πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ευρώπης.

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Ειδικότερα, η Άγκυρα, μέσω NAVTEX, δέσμευσε εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026. Το δυτικό τμήμα της περιοχής εισέρχεται εντός του μονομερώς ανακηρυγμένου «Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Φετιγιέ-Κας» και επικαλύπτεται με περιοχές δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Παράλληλα το δυτικό κομμάτι της τουρκικής οδηγίας προς ναυτιλλομένους είναι εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του υδρογραφικού σταθμού του Ηρακλείου και ως εκ τούτου παρανομεί σε αυτό το μέρος. Εκλαμβάνεται ως μια προσπάθεια της Τουρκίας να εφαρμόσει στο πεδίο το θαλάσσιο πάρκο της, ενόψει και του νομοσχεδίου της «Γαλάζιας Πατρίδας», όπως εκτιμούν στην Αθήνα διπλωματικοί παράγοντες.

Αν και η αποστολή του «Τσεσμέ» αφορά τυπικά υδρογραφικές εργασίες, το γεωπολιτικό της αποτύπωμα είναι έντονο, καθώς συνοδεύεται από παράλληλη NOTAM (για το διάστημα 24 έως 26 Νοεμβρίου) που επαναφέρει μονομερώς αιτήματα αποστρατιωτικοποίησης για το Καστελλόριζο, τη Σάμο και τη Χίο.

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Η Chevron ξεκινά έρευνες

Η ελληνική πλευρά, πάντως, δίνει έμφαση στον δικό της προγραμματισμό. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παρουσίασε χθες (στο Mega) το ακριβές χρονοδιάγραμμα των ελληνικών ενεργειακών έργων.

Αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες, έπειτα από την έγκριση του περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης, ξεκινούν έως το τέλος της εβδομάδας οι σεισμικές έρευνες στο Νότιο Ιόνιο, στις παραχωρήσεις της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY.

Οι έρευνες αυτές θα διεξαχθούν από το υπερσύγχρονο πλοίο «Ramform Tethys» και θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητική γεώτρηση στο Βόρειο Ιόνιο τον Απρίλιο του 2027 από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY.

Έπειτα από αυτή τη φάση, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός, θα ακολουθήσουν έρευνες και στα οικόπεδα νότια της Κρήτης.

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Όπως έχουν ήδη επισημάνει «ΤΑ ΝΕΑ», ειδικά το οικόπεδο «Νότια της Κρήτης 2» βρίσκεται μέσα στον άξονα του τουρκολιβυκού μνημονίου και με δεδομένο ότι τις ερχόμενες εβδομάδες θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους το αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν είναι λίγοι οι αναλυτές στα επιτελεία που εκτιμούν πως όταν το σεισμογραφικό σκάφος «Ramform Tethys» φτάσει σε αυτό, θα υπάρξει αντίδραση από την Αγκυρα καθώς η διενέργεια ερευνών μέσα σε αυτή την περιοχή θα ακυρώνει και στο πεδίο τους τουρκολιβυκούς ισχυρισμούς για το μεταξύ τους παράνομο μνημόνιο.

Τέλος του 2027 η πόντιση του καλωδίου GSI

Παράλληλα, σε τροχιά υλοποίησης με σαφές ορόσημο παραμένει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), ένα έργο ευρωπαϊκού χαρακτήρα που χρηματοδοτείται με 650 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενισχύεται τεχνογνωστικά από τη γαλλική Meridiam.

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Μετά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο και την έκδοση των απαραίτητων NAVTEX, το έργο βρίσκεται στη φάση των ερευνών βυθού, οι οποίες θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις με πέντε μήνες, ενώ παράλληλα προχωρά η κατασκευή του καλωδίου με στόχο η πόντισή του να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Κάτι που επίσης ενδέχεται να αποτελέσει σημείο τριβής με την Τουρκία για τους ίδιους λόγους.

Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Αγκυρας, διατηρώντας τη σταθερή θέση ότι οι μονομερείς ενέργειες σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των στρατηγικών αυτών έργων.