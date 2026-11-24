Ψυχολογικά, με την ανακίνηση του θέματος για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών, οι ευρωπαϊκοί λαοί περνούν από τα σενάρια ενός πολέμου στην εμπράγματη προετοιμασία τους για αυτόν.

Τώρα τι είδους πόλεμος θα είναι, ποιος ευθύνεται, ποιος είναι ο εχθρός και με ποια στόχευση η Ευρωπαϊκή Ένωση που καταρρέει οικονομικά θα μετέχει είναι μια άλλη υπόθεση.

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Το σημερινό σημείωμα εξάλλου δεν εξετάζει αυτό. Ούτε τυχόν ρεβανσιστικές λογικές της Γερμανίας, ούτε την ευθύνη της Ρωσίας, ούτε αν το ΝΑΤΟ περικύκλωσε τη Μόσχα όπως εκείνη περιγράφει.

Το σημείωμα εξετάζει πως πολύ σύντομα οι ευρωπαϊκοί λαοί μπορεί από μια απρόβλεπτη ενέργεια ή από ένα τυχαίο περιστατικό να βρεθούν προ εκπλήξεων στα καταφύγια με κιτ επιβίωσης ή σε κατάσταση μιας ειδικής συνθήκης.

Συχνά εξάλλου οι αντιπαραθέσεις συμπυκνώνουν αργόσυρτες αντιπαλότητες που ένας σπινθήρας τις μεταμορφώνει σε εμπλοκή. Όλα κρέμονται από μία κλωστή.

Το δράμα είναι πως όταν βρεθείς εντός ενός πολέμου δεν έχεις τον χρόνο ούτε για καμιά σοβαρή διαβούλευση ούτε για έλεγχο και λογοδοσία των κυβερνήσεων που σε ενέπλεξαν δικαίως ή αδίκως σε αυτόν.

Εκεί θα αρχίζουν να μπαίνουν τα γνωστά πολεμοκάπηλα αφηγήματα και λογής μανιχαϊσμοί τύπου «ή με εμάς ή με τους άλλους». Οταν είσαι στον πόλεμο, είσαι στον πόλεμο. Πολύ αναδρομικά αντιλαμβάνεσαι τον παραλογισμό. Με μια ειδοποιό διαφορά σήμερα.

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Η θεσμική αδυναμία να ισορροπήσουν οι πυρηνικές δυνάμεις μεταξύ τους κάνει ρεαλιστική μια πιο αναβαθμισμένη εμπλοκή. Ένα τέτοιο σενάριο όπως αντιλαμβάνεστε δεν επιτρέπει στις δυνάμεις να θεωρούν πως θα έχουν την πολυτέλεια να κάνουν απολογισμό μετά τον πόλεμο.

Επειδή λοιπόν μια λεπτή κλωστή είναι αυτή που συγκρατεί το να συνεχίσουν οι λαοί – έστω με δυσκολίες – να παλεύουν μέσα σε ένα πλαίσιο κανονικότητας από το να μην παλεύουν μέσα στα κρησφύγετα θα ήταν καλό να πιεστούν και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε μία λογική σύνθεσης και ισορροπιών στα εμπόλεμα μέτωπα και σε μια στρατηγική ειρήνευση με ενεργοποίηση του ΟΗΕ.

Το τελευταίο δεν σημαίνει πως μονομερώς η όλη υπόθεση αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για παράδειγμα τη στρατηγική της Ρωσίας ή τη λογική του Ζελένσκι που με απαράδεκτο τρόπο πιέζει την ΕΕ με τον φόβο προσφύγων από την Ουκρανία.

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Το κλειδί στην αναδυόμενη δίνη είναι η Ευρώπη. Έχει εξάλλου την πικρή συσσωρευμένη ιστορική πείρα να ξεχωρίζει μονομερείς ενέργειες, αναθεωρητικές τάσεις, σοβαρές απειλές όπως για παράδειγμα στις απαρχές του Μεσοπολέμου με τις ναζιστικές και φασιστικές δυνάμεις αλλά και με την κατά καιρούς λογική επαναχάραξης των συνόρων που συχνά εκφράζεται συγκαλυμμένα.

Μπορεί επίσης να ξεχωρίζει τους παράλογους πολέμους. Κυρίως η Γερμανία σήμερα με τη μεγάλη ιστορική ευθύνη που έχει, δεν μπορεί παρά να πρωταγωνιστήσει σε λογικές ειρήνευσης ακόμη και με τη σημερινή ηγεσία της. Μια Ευρώπη πρωτοπόρα δεν μπορεί να είναι μια Ευρώπη πολεμοκάπηλη ή παράρτημα του ΝΑΤΟ. Ούτε να κάνει κουμάντο το κόμμα του πολέμου σε αυτή.

Αυτός, Αυτή, Αυτό: Ηρεμία

Συμμετείχε στη συντονιστική επιτροπή του εξεγερμένου Πολυτεχνείου. Ποτέ δεν επιχείρησε μεταπολιτευτικά να το θυμίσει. Σε σχέση με την επταετία, έχει σημασία πως είχε την ιδέα και τη συμβολή να βγει ο τόμος «Τα οικονομικά της δικτατορίας 1967-1974» (έκδοση της Βουλής των Ελλήνων και του ΟΠΑ) το 2024 αποδομώντας τα μυθεύματα πως επί συνταγματαρχών η χώρα είχε παχιές αγελάδες. Και τώρα ο Νίκος Χριστοδουλάκης ορθά άδειασε τον Χάρη Δούκα για την παρέμβαση του τελευταίου για τη σημαία του Πολυτεχνείου. Αν θα υπάρξει ΕΦΕΕ ας είναι εκείνη υπεύθυνη. Ως τότε ας μιλήσουν τουλάχιστον οι αρμόδιοι.

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#Hashtag: Κολουμπάιν

Θα είχαμε λοιπόν παραλίγο μακελειό α λα Κολουμπάιν ή κάτι από την ταινία «Elephant» που εξάλλου είχε ως πρώτη ύλη έμπνευσης το μακελειό του 1999 και τη σφαγή με θύτες δύο μαθητές.

Ομως οι Αρχές εδώ πρόλαβαν και ο φερόμενος να κάνει κάτι αντίστοιχο, μόλις 14 ετών μαθητής στην Ηπειρο, πιάστηκε. Η εξοικείωση με τη βία, ο κυνισμός για την ανθρώπινη ζωή, η ευκολία που αναζήτησε όπλα από το Διαδίκτυο, είναι μόνον μερικά από τα θέματα που ανοίγουν.

Με υποφάκελους, την οικογένεια, το σχολείο και το γεγονός πως ο εν λόγω ανήλικος είχε υποστεί σταθερό μπούλινγκ από συμμαθητές του. Από πού να το πιάσεις…