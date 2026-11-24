Προφανώς δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης θα κερδίσει μια τρίτη τετραετία στις εκλογές. Δεν είμαι μάντης κι ούτε μου αρέσουν οι μαντεψιές.

Αλλά αν κρίνω από τους ανταγωνιστές του, δεν θα πέσω κι από τα σύννεφα.

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Οι μεν πλακώνονται με τους δε για κάτι ληγμένους βουλευτές ή για γυρολόγους άνευ σημασίας.

Ο άλλος ξεκίνησε περιοδεία στα βουνά και στα λαγκάδια που περισσότερο θύμιζε εκδρομή ΚΑΠΗ και γύρισε πίσω για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης – αν κατάλαβα καλά…

Οι εκ δεξιών τσακώνονται με τους εξ αριστερών ποιος είναι πιο γραφικός.

Και σε TikTok συνέντευξη της ιδίας, μια καλοβαλμένη νεαρή, που δυσκολεύεται στην ζωή, μας ενημέρωσε ότι εκπροσωπεί (αυτοβούλως υποθέτω…) κάποια «Γενιά των Τεμπών».

Πράγμα που υπονοεί ότι στο άμεσο μέλλον πιθανώς να έχουμε και μια «Γενιά της Βάρης-Κορωπίου», διότι ακούω ότι κι εκεί τα Σαββατόβραδα γίνεται κόλαση από δυστυχήματα.

Σε αυτό το τοπίο, λοιπόν, ο μέσος ψηφοφόρος καλείται να αποφασίσει ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος, αν θα μπει στη Βουλή ο ένατος ή ο δέκατος και πού θα πάει για διακοπές το καλοκαίρι.

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Το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι τα σχέδιά του για τις διακοπές. Και το πιο επικίνδυνο η προεξόφληση του αποτελέσματος.

Διότι (το λέμε και το ξαναλέμε) κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ δεδομένο.

Κι η ΝΔ έχει άλλωστε έναν μεγάλο αντίπαλο: την αποσυσπείρωση. Αν δεν την πολεμήσει εγκαίρως κινδυνεύει να αντιμετωπίσει εκπλήξεις.

Μπορεί βεβαίως να μη χάσει ούτε τότε την πρώτη θέση, αλλά κινδυνεύει να ψάχνει συνεταίρους μεταξύ ακατάδεκτων αντιπάλων.

Πολύ δύσκολα θα βρει. Όχι επειδή πάσχει η λογική των συνεργασιών που έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ο Βενιζέλος, κάθε άλλο.

Αλλά επειδή τα δύσκολα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας άφησαν κληρονομιά το χειρότερο πολιτικό προσωπικό της Μεταπολίτευσης.

Τον χειρότερο δημόσιο λόγο. Τη χειρότερη ακαδημαϊκή φλυαρία. Τη χειρότερη δημοσιογραφία. Ίσως και τους χειρότερους ψηφοφόρους.

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Δεν θα είναι έκπληξη, λοιπόν, αν σε μια αναμέτρηση κάπως χαμηλών προσδοκιών επικρατήσει περπατώντας ο Μητσοτάκης. Εκπληξη θα είναι αν σε αυτές τις συνθήκες αναδειχτεί κάποιος σοβαρός ανταγωνιστής του.

Φυσικά η πολιτική ιστορία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αυτές, άλλωστε, αποτελούν και το αλάτι της φασαρίας.

Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά καλού κακού ο Μητσοτάκης χρειάζεται να συσπειρώσει τους οπαδούς και τους ψηφοφόρους του πριν είναι πολύ αργά.

Διότι μπορεί τελικά να μην έχει πρόβλημα να κερδίσει την αντιπολίτευση. Αλλά τον χαμένο χρόνο ποτέ δεν τον κέρδισε κανείς.