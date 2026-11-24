Με αιχμηρές ατάκες, πολιτικές αντιπαραθέσεις, χιούμορ και αναλύσεις χωρίς περιστροφές, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σχολιάζουν την επικαιρότητα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο

Η επιστροφή του CEO της Nvidia, η σύγκρουση Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ, τα διλήμματα στο ΠΑΣΟΚ και οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ήταν τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Στα σχοινιά» του tanea.gr, με τους Μπάμπη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μανιάτη να αναλύουν τις πρόσφατες εξελίξεις.

Η επιστροφή του CEO της Nvidia, οι μετοχές και ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ

Η συζήτηση άνοιξε με τον Δημήτρη Μανιάτη να παρομοιάζει την επιστροφή του μάνατζερ στον κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης με την παραβολή του Ασώτου, θέτοντας το ερώτημα για τα όρια του καπιταλισμού.

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Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου εξήγησε ότι η εικόνα εκρηκτικών κερδών αφορούσε τις διακυμάνσεις της μετοχής, η οποία ανέκαμψε μετά από βουτιά λόγω του ενθουσιασμού των μετόχων για την επιστροφή του «Μηχού». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση του διοικητικού συμβουλίου γύρω από την παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού, αλλά και στις κινήσεις χαρτοφυλακίου και τη φημολογούμενη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στις μετοχές της Nvidia.

Η σύγκρουση Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της Κεντροαριστεράς

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρα. Ο Δημήτρης Μανιάτης επικαλέστηκε τον στίχο του Κώστα Βάρναλη «Η χαρά του ενός, χάρος του αλλουνού» και εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να επιβιώσει εκλογικά απέναντι στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ, θα χρειαστεί να κινηθεί σε ευθεία αντιπαράθεση μαζί του, πέρα από τις συζητήσεις για τα funds, τον «Ηρακλή» και τις παλαιότερες διευθετήσεις.

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Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σημείωσε ότι η σύγκρουση από την πλευρά της Κουμουνδούρου στρέφεται κατά κύριο λόγο εναντίον του Αλέξη Τσίπρα – αναφέροντας τοποθετήσεις του Νίκου Παππά αλλά και τη στάση της Ρένας Δούρου ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – ενώ επισήμανε ότι η διαχείριση της περιόδου 2015–2019 και του τρίτου μνημονίου συνδέεται με όσα ακολούθησαν, όπως το πρόγραμμα «Ηρακλής» και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα πολιτικά διλήμματα του ΠΑΣΟΚ

Ακολούθως, η συζήτηση πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, με τον Δημήτρη Μανιάτη να θέτει το ερώτημα πώς μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να χαράξει αυτόνομη πορεία – είτε μέσα από τα λάθη ή την εσωτερική σύγκρουση γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα είτε με δική του διαδρομή – ώστε να μην εγκλωβιστεί σε συγκρούσεις άλλων πόλων.

Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τόνισε ότι το κόμμα χρειάζεται καθαρή πολιτική γραμμή και αξιοποίηση των θέσεών του, επισημαίνοντας ότι οι συσχετισμοί επηρεάζονται από τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα (περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συνέδριο, ψηφοδέλτια), αλλά και από την εικόνα τηλεοπτικών αντιπαραθέσεων στην Κεντροαριστερά.

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Ο Χάρης Δούκας και τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του

Αμέσως μετά, ο Δημήτρης Μανιάτης στάθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι κινείται σε «τροχιά» που συγκλίνει προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων βιάστηκε να διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν άρεσε ούτε στο κοινό του κόμματος ούτε στο ευρύτερο κοινό, ενώ υποστήριξε ότι μια επιτυχημένη θητεία στον Δήμο Αθηναίων – που λειτουργεί ως «μια μικρή κυβέρνηση» – θα του έδινε μεγαλύτερη δυναμική για παρεμβάσεις Κεντροαριστερά.

Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου συμφώνησε ότι έπρεπε να επενδύσει περισσότερο στη δημαρχία, σημειώνοντας ότι ως δημότης Αθηναίων κρίνει πρώτα τη δουλειά του στην καθημερινότητα της πόλης.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και η μάχη για τις προεδρικές εκλογές

Στο κλείσιμο της εκπομπής, οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, σταθμίζοντας την παρουσία του Ντομινίκ ντε Βιλπέν και του δημάρχου Καννών Νταβίντ Λινάρ.

Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στάθηκε στον δήμαρχο Καννών Νταβίντ Λινάρ, σημειώνοντας ότι αντλεί δυναμική από το έργο του στον δήμο και πως η μάχη όλων των υποψηφίων εστιάζει στο ποιος θα αφήσει πίσω τον Ζαν-Λικ Μελανσόν για να περάσει στον δεύτερο γύρο. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μανιάτης σχολίασε τους τακτικισμούς στην κούρσα, με τους δύο συνομιλητές να εκτιμούν ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων του Εμανουέλ Μακρόν θα στραφεί προς τη Μαρίν Λεπέν.