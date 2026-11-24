Ο Ζοάο Φέλιξ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Σαντ, δίνοντας στην ομάδα του το προβάδισμα με 2-1.

Ο Πορτογάλος επιθετικός απέδειξε για ακόμη μία φορά την υψηλή τεχνική του κατάρτιση, βρίσκοντας δίχτυα με ένα εξαιρετικό τελείωμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

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Με μια εντυπωσιακή κίνηση μέσα στην περιοχή, σηκώθηκε στον αέρα και εκτέλεσε με ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ του Φέλιξ ξεχώρισε για την εκτέλεση και την ομορφιά του, χαρίζοντας στην Αλ Νασρ ένα σημαντικό προβάδισμα απέναντι στην Αλ Σαντ.

Δείτε το βίντεο: