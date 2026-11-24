

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στην καρδιά της αρχαίας Αλεξάνδρειας ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην έρευνα για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας: τη θέση του βασιλικού νεκροταφείου των Πτολεμαίων, στο οποίο, σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, είχε ταφεί και ο Μέγας Αλέξανδρος.

Στο επίκεντρο της ανακάλυψης βρίσκεται η ελληνική αρχαιολογική αποστολή υπό την επικεφαλής αρχαιολόγο Καλλιόπη Λιμναίου-Παπακώστα, η οποία έφερε στο φως εντυπωσιακά οικοδομικά κατάλοιπα στην περιοχή των Κήπων των Καταρρακτών (Shallalat Gardens), εντός της βασιλικής συνοικίας της αρχαίας πόλης. Πρόκειται για έναν χώρο που ερευνάται συστηματικά από την ελληνική αποστολή εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

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Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ογκώδη λίθινα θεμέλια, περιμετρικούς τοίχους και μια υπόγεια σήραγγα που εκτείνεται προς τον βορρά κάτω από το οικοδόμημα. Η τετράγωνη κάτοψη και οι διαστάσεις των θεμελίων υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερα επιβλητική κατασκευή, πιθανότατα μεγάλου ύψους.

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η πιθανή ταφική λειτουργία του κτίσματος. Ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με εντολή του Αιγύπτιου υπουργού Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Σερίφ Φάτι, πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο και εξέτασε τα αρχιτεκτονικά ευρήματα. Το προκαταρκτικό της συμπέρασμα είναι ότι το οικοδόμημα ενδέχεται να συνδέεται με το βασιλικό ταφικό συγκρότημα που ίδρυσε ο Πτολεμαίος Δ΄ ο Φιλοπάτωρ, ο οποίος βασίλεψε στην Αίγυπτο από το 221 έως το 204 π.Χ.

Η σημασία της πιθανής σύνδεσης είναι τεράστια. Ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων, περιγράφοντας την Αλεξάνδρεια, αναφέρεται στο «Σήμα», έναν περίκλειστο χώρο στη βασιλική συνοικία, όπου βρίσκονταν οι τάφοι των Πτολεμαίων και εκείνος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μακεδόνας στρατηλάτης πέθανε το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα και το σώμα του μεταφέρθηκε αργότερα στην Αλεξάνδρεια, όπου η τελευταία του κατοικία έγινε αντικείμενο θαυμασμού και προσκυνήματος στην αρχαιότητα. Η ακριβής θέση του τάφου του, ωστόσο, εξακολουθεί να αγνοείται.

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Εάν η νέα ανακάλυψη αποδειχθεί ότι συνδέεται με το βασιλικό νεκροταφείο, θα μπορούσε να προσφέρει ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό της χαμένης ταφικής περιοχής. Δεν υπάρχει, όμως, μέχρι στιγμής καμία απόδειξη ότι το συγκεκριμένο οικοδόμημα είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου ή κάποιου συγκεκριμένου Πτολεμαίου.

Η ελληνική αποστολή, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μοχέμπ Κασαμπγκί και τη Reliance Egypt, συνεχίζει τις ανασκαφές, ενώ οι Αιγύπτιοι επιστήμονες ζητούν περαιτέρω αρχαιολογική και αρχιτεκτονική διερεύνηση. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν η χρονολόγηση, η αρχική χρήση του οικοδομήματος και η σχέση του με τα γειτονικά μνημειακά κατάλοιπα.

Για την ώρα, η Αλεξάνδρεια κρατά ακόμη καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Η ανακάλυψη, όμως, της ελληνικής αρχαιολογικής αποστολής δημιουργεί μια νέα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πιθανότητα: το χαμένο βασιλικό τοπίο της πόλης που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος να αρχίζει επιτέλους να αποκαλύπτεται.