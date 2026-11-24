Η Μίλαν δέχθηκε νέο πλήγμα ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών και εγχώριων υποχρεώσεών της, καθώς ο Κροάτης μέσος Λούκα Μόντριτς ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό

Σημαντική απουσία θα έχει η Μίλαν στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (26/11, 19:45), καθώς ο Λούκα Μόντριτς τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού και δεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με το Sky Italia, ο 41χρονος Κροάτης μέσος υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού, γεγονός που τον αφήνει εκτός πλάνων για το παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

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Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Κάλιαρι, τη Δευτέρα (30/11), για τη 13η αγωνιστική της Serie A, θεωρείται επίσης εξαιρετικά αμφίβολη.

Στο στρατόπεδο των «ροσονέρι» δεν σκοπεύουν να ρισκάρουν την επιστροφή του, εφόσον δεν έχει αναρρώσει πλήρως, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιδείνωση του τραυματισμού.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα, καθώς ο Μόντριτς εξακολουθεί να έχει κομβικό ρόλο στην κυκλοφορία της μπάλας και την οργάνωση του παιχνιδιού, παρά την ηλικία του.

Τη φετινή σεζόν μετρά δύο γκολ σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 892 λεπτά. Στη Serie A έχει ολοκληρώσει 713 πάσες με ποσοστό επιτυχίας 92%, έχει δημιουργήσει εννέα ευκαιρίες και έχει ανακτήσει την κατοχή 57 φορές.