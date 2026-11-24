Οι δράστες φέρονται να ζητούν λύτρα σχεδόν δύο εκατομμυρίων δολαρίων και δύο θωρακισμένα οχήματα για να επιτρέψουν την ασφαλή διαφυγή τους προς την Μπαρανκίγια

Σε θρίλερ εξελίσσεται η ομηρία 25 ανθρώπων μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Καρταχένα της Κολομβίας, με ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει το σημείο.

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Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, αρχικά κρατήθηκαν 30 άτομα, ωστόσο πέντε ηλικιωμένες γυναίκες έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες. Τις δηλώσεις αυτές έκανε από την πόλη Βιγιαβισένσιο, όπου βρέθηκε μετά τη νυχτερινή βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε εκεί.

Members of the Colombian police special operations group (GOES) walk near an Exito supermarket as authorities respond to a reported hostage situation, in Cartagena, Colombia, November 24, 2026. REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίσσεται σε κατάστημα της αλυσίδας Exito, στην περιοχή Καστεγιάνα. Οι δράστες φέρονται να ζητούν λύτρα σχεδόν δύο εκατομμυρίων δολαρίων, δύο θωρακισμένα οχήματα, καθώς και ασφαλή διαφυγή προς την παράκτια πόλη Μπαρανκίγια, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.

A member of the Colombian police’s anti-kidnapping and anti-extortion unit (GAULA) stands outside an Exito supermarket during a reported hostage situation, in Cartagena, Colombia, November 24, 2026. REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους γονατισμένους μπροστά στις τζαμαρίες του καταστήματος με τα χέρια δεμένα, ενώ πλάνα του πρακτορείου Reuters καταγράφουν βαριά οπλισμένους αστυνομικούς και στρατιώτες σε θέσεις μάχης έξω από το κτίριο.

Λόγω της κινητοποίησης των ενόπλων δυνάμεων, οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο «Ραφαέλ Νούνιες» της Καρταχένα ανεστάλησαν προσωρινά, καθώς ένας από τους διαδρόμους χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε περίπου 45 λεπτά αργότερα.