Η αμερικανική πολιτική αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ προκαλεί εντάσεις στη ναυσιπλοΐα, δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος.

Το πλοίο στοχοποιήθηκε αφότου απενεργοποίησε τα συστήματα πλοήγησης και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ιρανικών αρχών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε σε νάρκη ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το πλοίο στοχοποιήθηκε αφότου απενεργοποίησε τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων για τη θέση του, αρνούμενο να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ιρανικών αρχών.

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Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.