Η 14η αγωνιστική της EuroLeague είχε σημαντικά αποτελέσματα και ανατροπές, με τις φιλοξενούμενες ομάδες να έχουν την τιμητική τους.

Η Φενέρμπαχτσε έκανε την ανατροπή στη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με εντυπωσιακό τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ η Παρί συνέχισε την ξέφρενη πορεία της με έβδομη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά στην έδρα της Μπεσίκτας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Μακάμπι πέρασε από το Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, η Αρμάνι άντεξε στην αντεπίθεση της Βιλερμπάν, ενώ η Βίρτους Μπολόνια συνέτριψε τον Ερυθρό Αστέρα με 108-84 μέσα στο Βελιγράδι.

Μπεσίκτας – Παρί 76-88

Η εντυπωσιακή πορεία της Παρί στην EuroLeague συνεχίζεται, με τους Γάλλους να επικρατούν εκτός έδρας της Μπεσίκτας με 88-76 και να κατακτούν την έβδομη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση.

Η Μπεσίκτας προερχόταν από τη σημαντική επικράτηση στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, όμως απέναντι στην Παρί δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Οι φιλοξενούμενοι επιβεβαίωσαν την εξαιρετική αγωνιστική τους κατάσταση και έφυγαν με το διπλό από την Τουρκία.

Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μέσα στα πρώτα τρία λεπτά προηγήθηκε με 12-0.

Από εκείνο το σημείο διατήρησε τον έλεγχο, βρίσκοντας απαντήσεις κάθε φορά που οι γηπεδούχοι επιχειρούσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Παρί είχε και πάλι αρκετούς πρωταγωνιστές στην επίθεση. Ο Ρόντεν σημείωσε 21 πόντους, ο Χιφί πρόσθεσε 15, ενώ οι Νιλικίνα και Τζόνσον ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 12 πόντους έκαστος.

Για την Μπεσίκτας, ο Γουόκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 24 πόντους, χωρίς όμως να βρει αρκετή υποστήριξη από τους συμπαίκτες του.

Ο Γουίλμπεκιν περιορίστηκε στους 12 πόντους και ο Κορκμάζ στους επτά, ενώ σημαντική ήταν και η απουσία του τραυματία Γκέιμπριελ, ο οποίος δεν μπόρεσε να ενισχύσει τη φροντ λάιν της ομάδας του Αλιμπίγιεβιτς.

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108

Η Βίρτους Μπολόνια πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, επικρατώντας με 108-84 για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Άλεξ Μούμπρου είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα, με τους Ντιουφ και Ντιαρά να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Οι Ιταλοί έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (17-23) και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (41-50).

Διαφήμιση

Ο Μονέκε προσπάθησε να κρατήσει τον Ερυθρό Αστέρα κοντά στο σκορ, όμως η Βίρτους ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο. Με επιμέρους 28-20, διατήρησε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Άλστον Τζούνιορ και Κέσλερ Έντουαρντς με 15 πόντους, ενώ ο Ντιαρά πρόσθεσε 11 πόντους και εννέα ριμπάουντ.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν ούτε στο τελευταίο δεκάλεπτο, γνωρίζοντας μια βαριά ήττα μπροστά στο κοινό τους.

Μπάγερν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, επικρατώντας της Μπάγερν με 87-79 στο Μόναχο, έχοντας τον Ρόμαν Σόρκιν σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι Ισραηλινοί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, άντεξαν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και με καθοριστικό ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο έφτασαν στη νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκαν στο 4-10, ισοβαθμώντας πλέον με την Μπάγερν.

Διαφήμιση

Η γερμανική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 8-3, όμως η Μακάμπι αντέδρασε και έκλεισε την πρώτη περίοδο ισόπαλη με 21-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Σόρκιν έδωσε λύσεις, ενώ οι Μάνταρ και Μπόλντουιν βοήθησαν τους φιλοξενούμενους να χτίσουν διαφορά. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 43-50.

Η Μπάγερν επέστρεψε δυναμικά μετά την ανάπαυλα και με πρωταγωνιστές τους Γιοκουμπάιτις και Ουάσιγκτον πέρασε μπροστά με 68-66 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, η Μακάμπι δεν έχασε την ψυχραιμία της.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Μπόλντουιν μείωσε τη διαφορά και ο Σόρκιν ανέλαβε δράση, οδηγώντας την ομάδα του σε νέο προβάδισμα.

Με καθοριστικές προσπάθειες στα τελευταία λεπτά, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο 87-79 και πανηγύρισαν ένα σημαντικό «διπλό».

Βιλερμπάν – Μιλάνο 91-95

Η Αρμάνι Μιλάνο πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 95-91 της Βιλερμπάν στη Γαλλία. Παρότι οι Ιταλοί είχαν αποκτήσει διαφορά 24 πόντων, χρειάστηκε να αντέξουν την αντεπίθεση των γηπεδούχων στο τελευταίο δεκάλεπτο για να φύγουν με το διπλό.

Διαφήμιση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, όμως η Αρμάνι πήρε σταδιακά τον έλεγχο, με τον Γκούντουριτς να δίνει λύσεις στην επίθεση. Με πρωταγωνιστές τους Τόμπσον και Ράιτ, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +15 (43-58).

Η κυριαρχία της ομάδας του Λούκα Μπάνκι συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 24 πόντους (58-82) στο τέλος της τρίτης περιόδου, με τον Κόουλ και τον Μπουρνέλ να συμβάλλουν στην επιθετική παραγωγή της Αρμάνι.

Ωστόσο, η Βιλερμπάν δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με τον Ουάσιγκτον να παίρνει πρωτοβουλίες, οι γηπεδούχοι άρχισαν να καλύπτουν τη διαφορά και έφτασαν να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής, μειώνοντας σε 88-89.

Ο Γκούντουριτς κέρδισε στη συνέχεια αντιαθλητικό φάουλ από τον Ουάσιγκτον, δίνοντας πολύτιμη ανάσα στην ομάδα του.

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83

Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 83-77 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τέταρτη περίοδο, επικρατώντας με επιμέρους σκορ 30-16 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Προηγήθηκαν με 28-21 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά έξι πόντων (45-39).

Η Μπαρτσελόνα διατήρησε το προβάδισμά της και μετά την τρίτη περίοδο, με το σκορ στο 61-53, δείχνοντας πως είχε τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε πλήρως στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Φενέρμπαχτσε βρήκε λύσεις στην επίθεση, περιόρισε τους Καταλανούς και με το εντυπωσιακό 30-16 στο τέταρτο δεκάλεπτο έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της, φεύγοντας τελικά με το διπλό από το «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Σαβόν Σιλντς με 26 πόντους, ενώ ο Σέιν Λάρκιν πρόσθεσε 19. Για την Μπαρτσελόνα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Στάνλεϊ Ουμούντε με 18 πόντους.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 9-5, ενώ η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 8-6.