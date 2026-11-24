Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ξανά ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό!

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε την μπάλα με μόλις 2,6 δευτερόλεπτα να απομένουν και εκτέλεσε από μεγάλη απόσταση, πετυχαίνοντας ένα απίθανο τρίποντο που χάρισε στους «πράσινους» τη νίκη με 86-83 απέναντι στη Βαλένθια.

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Το φινάλε στη «Roig Arena» ήταν δραματικό, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 83-80 και να χρειάζεται μια μεγάλη αντίδραση για να φύγει με το διπλό.

Ο Ναν έδωσε σημαντική λύση με το δικό του μεγάλο σουτ, πριν ο Χέιζ-Ντέιβις πάρει την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και ολοκληρώσει την ανατροπή με έναν τρόπο που δύσκολα ξεχνιέται.

Μάλιστα, ο Αμερικανός επανέλαβε κάτι που είχε πετύχει και την προηγούμενη σεζόν.

Στο ίδιο γήπεδο και απέναντι στην ίδια αντίπαλο, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με μια καθοριστική εκτέλεση, επιβεβαιώνοντας πως η «Roig Arena» του… ταιριάζει.

Δείτε το τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις:





