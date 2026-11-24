Σε ένα παιχνίδι που απαιτούσε υπομονή και γερά νεύρα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη «Roig Arena», επικρατώντας της Βαλένθια με 86-83.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν σε δύσκολη θέση λίγο πριν από το τέλος, όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 83-80, όμως δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις στην πιο κρίσιμη στιγμή.

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Η έδρα της Βαλένθια αποτελεί μια απαιτητική δοκιμασία για το «τριφύλλι», το οποίο γνωρίζει καλά τις συνθήκες που επικρατούν στη «Roig Arena», καθώς είχε αγωνιστεί εκεί και στα προηγούμενα playoffs.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατάφεραν να διαχειριστούν την πίεση και να φύγουν νικητές από μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξαν δύο μεγάλα σουτ. Ο Ναν έδωσε σημαντική ώθηση στην ομάδα του, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις ανέλαβε την τελευταία κρίσιμη προσπάθεια, ευστοχώντας σε ένα εντυπωσιακό σουτ από μεγάλη απόσταση και διαμορφώνοντας το τελικό 86-83.

Η βαθμολογία: