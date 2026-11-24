Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στη Βαλένθια, επικρατώντας με 86-83 χάρη σε ένα απίθανο σουτ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τα δέκα μέτρα στην εκπνοή

Με τρόπο ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την αποστολή του στη Βαλένθια! Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήρε την τελευταία επίθεση και με ένα ασύλληπτο σουτ από τα δέκα μέτρα έδωσε τη νίκη στους «πράσινους» με 86-83, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στην εκπνοή.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το «τριφύλλι» μπήκε στο παρκέ με ξεκάθαρο στόχο να περιορίσει τον γρήγορο ρυθμό της ομάδας του Άλμπερτ και να μην της επιτρέψει να επιβάλει το παιχνίδι της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειξαν από νωρίς συγκέντρωση, ιδιαίτερα στον τομέα των ριμπάουντ, ενώ δεν έχασαν την ψυχραιμία τους ακόμη κι όταν η Βαλένθια ξέφυγε με 17-10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Με ένα επιμέρους 9-2, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και έκλεισαν την περίοδο στο 19-19.

Ο Φαλ είχε σημαντική παρουσία στην άμυνα και στα ριμπάουντ, ενώ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περιορίσει τον Σορτς και να βάλει φρένο στον επιθετικό ρυθμό των Ισπανών.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα και βρήκαν λύσεις από περισσότερους παίκτες. Ο Γκραντ έδωσε πολύτιμες επιθετικές λύσεις με το παιχνίδι του κοντά στο καλάθι, ενώ ο Γιαμπουσέλε είχε καθοριστική συμβολή, φτάνοντας τους πέντε πόντους και τα τέσσερα ριμπάουντ.

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Φαλ, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Γάλλου, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φάσεις του πρώτου μέρους. Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 39-34.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αλλάξουν την εικόνα της αναμέτρησης στην τρίτη περίοδο και κατάφεραν να περάσουν μπροστά, τρέχοντας ένα σερί 13-0. Η Βαλένθια προηγήθηκε με 49-45 και στη συνέχεια με 52-50, όμως ο Παναθηναϊκός δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να αποκτήσουν τον έλεγχο.

Ο Ναν ανέβασε την επιθετική του παρουσία, ενώ ο Ρογκαβόπουλος βρήκε στόχο από την περιφέρεια και έδωσε σημαντικές λύσεις. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με δικό τους σερί 11-0, ξαναπήραν το προβάδισμα και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +7 (64-57).

Μέχρι εκείνο το σημείο, μάλιστα, είχαν 31% στα τρίποντα, αλλά ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στα σουτ δύο πόντων, με 61%.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Παναθηναϊκός υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη, φτάνοντας τα 15 μέχρι το 35ο λεπτό, ενώ είχε συμπληρώσει και τα ομαδικά του φάουλ.

Διαφήμιση

Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και το παιχνίδι μετατράπηκε σε διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να ξεφύγει.

Ο Γκραντ ανέλαβε πρωτοβουλίες και έφτασε τους 14 πόντους στο 39ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα 80-79 στον Παναθηναϊκό. Το φινάλε, ωστόσο, επιφύλασσε ακόμη μία μεγάλη στιγμή.

Με το σκορ στο 83-83, ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε την ευθύνη και εξαπέλυσε ένα απίθανο σουτ από τα δέκα μέτρα, στέλνοντας την μπάλα στο καλάθι και χαρίζοντας στους «πράσινους» ένα σπουδαίο διπλό με 83-86.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 57-64, 83-86.