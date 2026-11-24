Το φυσικό έλατο από την Αρκαδία φωτίζεται από περίπου 168.000 λαμπερά φωτάκια led, ενώ η γιορτινή γιρλάντα που το τυλίγει φτάνει σε μήκος τα 21.000 μέτρα

Με κάθε επισημότητα και μέσα σε ένα κλίμα διάχυτου ενθουσιασμού, η Αθήνα εισήλθε επίσημα στην εορταστική περίοδο το βράδυ της Τρίτης (24/11).

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έδωσε το έναυσμα για τη φωταγώγηση του πανέμορφου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, η οποία πλημμύρισε από χιλιάδες κατοίκους, επισκέπτες και μικρά παιδιά που έσπευσαν να απολαύσουν το εντυπωσιακό θέαμα.

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Ένα φυσικό έλατο 21 μέτρων από την Αρκαδία στην καρδιά της Αθήνας

Το φετινό κεντρικό δέντρο της πρωτεύουσας είναι ένα φυσικό έλατο που επιλέχθηκε προσεκτικά από φυτώριο στις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας.

Με το εντυπωσιακό ύψος των 21 μέτρων, δεσπόζει πλέον στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Ο στολισμός του ακολουθεί την κλασική χριστουγεννιάτικη παράδοση, συνδυάζοντας κόκκινες και χρυσές μπάλες με αστραφτερά στολίδια, ενώ μια εντυπωσιακή γιορτινή γιρλάντα αγκαλιάζει τα κλαδιά του, εξασφαλίζοντας ότι το δέντρο δίνει τον εορταστικό τόνο και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Intime – Liakos John

Το μήνυμα του Δημάρχου και η αντίστροφη μέτρηση

Λίγο πριν πατήσει το κουμπί που έδωσε φως στην πλατεία, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μοιράστηκε τη χαρά του με το κοινό, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για να ομορφύνει η πόλη. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους, είναι μια εξαιρετική εικόνα. Φέτος ο καιρός μας έκανε τη χάρη, έχει και πολύ ωραίο φεγγάρι και νομίζω ότι έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά. Και τώρα έχουμε την πιο σημαντική αποστολή, να κάνουμε την Αθήνα να λάμψει!» Διαφήμιση Διαφήμιση

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και ο κ. Δούκας πάτησε το εορταστικό κουμπί μαζί με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια Μαρίνα Σπανού και τον παρουσιαστή της βραδιάς, Γιώργο Λιανό. Με τη φωταγώγηση του δέντρου, χιλιάδες φλας άστραψαν και η πλατεία «πλημμύρισε» από φως, προκαλώντας τον ενθουσιασμό και τα χαμόγελα των παρευρισκομένων.

Intime – Mitrousias Nikos

Μουσικές μελωδίες και προσβασιμότητα για όλους

Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, στις 17:45, με την Big Band του Δήμου Αθηναίων να εισάγει τους παρευρισκόμενους στο πνεύμα των ημερών με κλασικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, ενώ στις 19:00 ανέβηκε στη σκηνή η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της, συνεχίζοντας τη συναυλία με αμείωτο κέφι και μετά το άναμμα του δέντρου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μέριμνα για την καθολική προσβασιμότητα της εκδήλωσης, καθώς η Μαρία Βλάμη ανέλαβε την παράλληλη απόδοση ολόκληρου του προγράμματος στη Νοηματική Γλώσσα, κάνοντας τη γιορτή προσβάσιμη και συμπεριληπτική για όλους τους πολίτες.

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Ένας εντυπωσιακός διάκοσμος που μαγνητίζει τα βλέμματα

Πέρα από το επιβλητικό έλατο, ολόκληρος ο διάκοσμος της πλατείας και των γύρω δρόμων έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μια μοναδική, ζεστή ατμόσφαιρα. Το δέντρο φωτίζεται από περίπου 168.000 λαμπερά φωτάκια led, ενώ η γιορτινή γιρλάντα που το τυλίγει φτάνει σε μήκος τα 21.000 μέτρα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Την ίδια στιγμή, οι κολώνες της πλατείας έχουν διακοσμηθεί με φωτεινά αστέρια και εορταστικά στεφάνια, ενώ ένας μεγάλος, διαδραστικός φωτεινός Άγιος Βασίλης έχει τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση, καλώντας μικρούς και μεγάλους για αναμνηστικές φωτογραφίες.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Η εορταστική εμπειρία ολοκληρώνεται στην είσοδο της οδού Ερμού, όπου έχει στηθεί μια εντυπωσιακή φωτεινή πύλη, διακοσμημένη με παραδοσιακούς καρυοθραύστες και κρεμαστά αστέρια που οδηγούν τους επισκέπτες στον εμπορικό πεζόδρομο.