Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησε και γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη από την Ιταλία, παρότι είχε τις στιγμές της για να πάρει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση με την Κόμο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δημιούργησε τέσσερις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δεν βρήκε όμως τον δρόμο προς τα δίχτυα και τελικά πλήρωσε την αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων.

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Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημειώθηκε στο 57′, όταν ο Μίγια με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ένωση ξεκίνησε με διάθεση να απειλήσει και μόλις στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα ο Κουτέσα δοκίμασε το πόδι του, χωρίς να βρει στόχο. Η Κόμο απάντησε στο 9′, όταν ο Δουβίκας βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσια, αλλά το σουτ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Στο 25′ ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ σταμάτησε την προσπάθεια του Νίκο Παζ, ενώ τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, έπειτα από ανατροπή του Βάγιε από τον Μάγερ. Ο Ντα Κούνια ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Οι Ιταλοί απείλησαν ξανά στο 33′ με την κεφαλιά του Χακόμπο Ραμόν, η οποία πέρασε δίπλα από την εστία.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στην ΑΕΚ. Στο 43′ ο Γκατσίνοβιτς επιχείρησε σουτ, με τον Σάντσες να αποκρούει, ενώ στην επαναφορά ο Ρότα δοκίμασε να σκοράρει με το αριστερό, αλλά ο τερματοφύλακας της Κόμο απέτρεψε ξανά το γκολ.

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Ο Γκατσίνοβιτς και ο Πήλιος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για την Ένωση στο πρώτο μέρος.

Η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αναζητώντας το γκολ, όμως στο 52′ η Κόμο έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Βιτάλις, ο οποίος μετά την κάθετη πάσα του Μάγερ σούταρε δυνατά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι βρήκαν τη λύση. Ο Μίγια επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, έδωσε φάλτσο στην μπάλα και νίκησε τον Στρακόσια για το 1-0.

Μάλιστα, η Κόμο πλησίασε και σε δεύτερο τέρμα μόλις δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Νίκο Παζ σούταρε από το εσωτερικό της περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στη συνέχεια, ο Ραμόν με κεφαλιά στο 68′ και ο Παζ με συρτό σουτ στο 75′ προσπάθησαν να διευρύνουν το προβάδισμα των Ιταλών, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Ένωση δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και έψαξε την ισοφάριση μέχρι το τέλος. Στο 80′ ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Σάντσες.

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Πέντε λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Βάργκα, χωρίς να αλλάξει κάτι στην απόφαση του διαιτητή.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ΑΕΚ να γνωρίζει την ήττα παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Πλέον, η ομάδα του Νίκολιτς καλείται να αξιοποιήσει την έδρα της στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια, απέναντι στη Γαλατασαράι και τη Ρόμα, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές της στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Γκολ: 57′ Μίγια

Κίτρινες κάρτες: 12′ Παζ, 48′ Κόουτο, 65′ Μάγερ, 76′ Μαρίν

Κόκκινες κάρτες: –

Διαιτητής: Ρόχας (Ισπανία)

Κόμο (Φάμπρεγας): Σάντσες, Κόουτο (66′ Σμόλτσιτς), Ραμόν, Τσαλομπά (80′ Κεμπφ), Βάγιε, Περόνε, Μίγια, Ντα Κούνια (88′ Ρίτσι), Παζ, Μπατούρινα (80′ Μπρούνο) και Δουβίκας.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Μαρίν, Βιτάλις (79′ Ζοάο Μάριο), Μάγερ (79′ Κάιρινεν), Κουτέσα (62′ Βάργκα), Γκατσίνοβιτς (74′ Μάνταλος) και Γιόβιτς (74′ Ζίνι)