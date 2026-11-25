Η ομάδα της εκπομπής επιστρέφει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 22:00 στο MEGA, με ένα βίντεο όπου γνωστά πολιτικά πρόσωπα παίρνουν τον ρόλο των «πρακτόρων».

Το «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες από τη συχνότητα του MEGA τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00. Η ομάδα της εκπομπής προαναγγέλλει την πρεμιέρα της με ένα επικό AI τρέιλερ εμπνευσμένο από τη θρυλική ταινία «Matrix».

Στο βίντεο, οι παρουσιαστές της εκπομπής μεταμορφώνονται στον χαρακτήρα Neo, που υποδύεται στην ταινία ο Κιάνου Ριβς, αναπαριστώντας τη διάσημη σκηνή όπου αποφεύγει τις σφαίρες σε αργή κίνηση. Αυτή τη φορά, όμως, απέναντί τους στον ρόλο των «πρακτόρων» βρίσκονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης, με την ατάκα «Έτσι αποφεύγεις τα βλήματα» να κλέβει την παράσταση.

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Με πολιτική σάτιρα, χιούμορ και αιχμηρό σχολιασμό της επικαιρότητας, το «Ράδιο Αρβύλα» ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα του, δίνοντας μια γεύση από όσα θα ακολουθήσουν