Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League είχε ανατροπές και σημαντικές νίκες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Αϊντχόφεν και ανέβηκε στην κορυφή, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι απέφυγε την ήττα από τη Νάπολι στο φινάλε.

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Η Άρσεναλ και η Ντόρτμουντ μοιράστηκαν βαθμούς στη μονομαχία Τζόλη – Καρέτσα, ενώ η Μπέτις, η Πόρτο και η Λειψία πανηγύρισαν σημαντικές νίκες.

Ξεχώρισε επίσης το τρίποντο της Γαλατασαράι απέναντι στην Άστον Βίλα, αλλά και η δραματική επικράτηση της Μπόντο Γκλιμτ στις καθυστερήσεις.

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0

Η Γαλατασαράι επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, και έφτασε τους εννέα βαθμούς. Ο Ντενίζ Γκιουλ έκρινε την αναμέτρηση με γκολ στο 77ο λεπτό.

Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές αξιόλογες φάσεις, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα, όμως οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν μία από τις ευκαιρίες τους και πήραν τη νίκη.

Ο Γκιουλ ήταν αυτός που έδωσε τη λύση, σκοράροντας με κεφαλιά στο 77′ και χαρίζοντας στη Γαλατασαράι ένα σημαντικό τρίποντο. Η τουρκική ομάδα έφτασε έτσι τους εννέα βαθμούς, όσους έχει πλέον και η Άστον Βίλα.

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Υπενθυμίζεται ότι η Γαλατασαράι θα είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την έκτη αγωνιστική.

Μπόντο Γκλιμτ – ΛΑΣΚ 1-0

Με γκολ στις καθυστερήσεις, η Μπόντο Γκλιμτ επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Νορβηγοί έφτασαν τους επτά βαθμούς και ανέβηκαν στη 16η θέση, αφήνοντας τους Αυστριακούς στη 18η.

Στο παγωμένο «Ασπμίρα», η Μπόντο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε τις σημαντικότερες ευκαιρίες, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει νωρίτερα.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση, ενώ διεύρυνε το αήττητο σερί της στα έξι εντός έδρας παιχνίδια Champions League, με πέντε νίκες σε αυτό το διάστημα. Παράλληλα, διατήρησε ανέπαφη την εστία της για τέταρτο διαδοχικό εντός έδρας ματς.

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Η λύση ήρθε στο 90+2′. Ο Μπγιόρκαν έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο Αντρέας Χέλμερσεν πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνά οριακά τη γραμμή αφού πρώτα βρήκε στον Μπογκάρντε. Η UEFA χρέωσε το γκολ ως αυτογκόλ στον τελευταίο.

Η ΛΑΣΚ περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 35% κατοχή και πέντε τελικές προσπάθειες.

Έτσι, παρέμεινε με μόλις μία νίκη στα τελευταία 13 ευρωπαϊκά εκτός έδρας παιχνίδια της, στα οποία έχει γνωρίσει συνολικά 11 ήττες.

Άρσεναλ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-1

Η Άρσεναλ είχε την υπεροχή, όμως δεν κατάφερε να νικήσει την Ντόρτμουντ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Οι Λονδρέζοι έφτασαν τους 11 βαθμούς, ενώ οι Γερμανοί ανέβηκαν στους 10.

Ο Γιόκερες άνοιξε το σκορ στο 10′ με εξαιρετικό σουτ, ενώ ο Κόμπελ κράτησε την Ντόρτμουντ στο παιχνίδι με σημαντικές επεμβάσεις.

Στο 55′, ο Μπάιερ ισοφάρισε, κερδίζοντας τη μονομαχία με τον Γκάμπριελ και νικώντας τον Κέπα.

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Ο Καρέτσας πέρασε στο ματς στο 64′ και συνυπήρξε για ένα λεπτό με τον Τζόλη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 65′.

Η Ντόρτμουντ είδε γκολ του Μπέλιγχαμ να ακυρώνεται για οφσάιντ, ενώ η Άρσεναλ πίεσε στο φινάλε, σημαδεύοντας τρεις φορές τα δοκάρια, χωρίς να καταφέρει να πάρει τη νίκη.

Λειψία – Λανς 3-1

Η Λειψία επικράτησε με 3-1 της Λανς στη Γερμανία, φτάνοντας στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο Champions League.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν τις βάσεις από το πρώτο δεκάλεπτο, με δύο γκολ, ενώ διατήρησαν το προβάδισμά τους παρά τη μείωση του σκορ από τους Γάλλους.

Ο Ράουμ άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Νούσα εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος στην άμυνα της Λανς και έκανε το 2-0.

Η Ρασίνγκ επέστρεψε στη διεκδίκηση του αποτελέσματος στο 58′, όταν ο Ουντόλ με σουτ μέσα από την περιοχή μείωσε σε 2-1.

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Ωστόσο, η Λειψία κράτησε το προβάδισμα και στις καθυστερήσεις ο Νούσα, με κοντινή προσπάθεια, διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2

Η Νάπολι έβαλε δύσκολα στη Μάντσεστερ Σίτι, παίρνοντας δύο φορές το προβάδισμα στο «Έτιχαντ», όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, ισοφαρίζοντας στο 86ο λεπτό με τον Ραγιάν Τσερκί.

Οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Σίτι να ανεβαίνει στους 10 βαθμούς και την έκτη θέση, ενώ η Νάπολι παρέμεινε στους τέσσερις και στην 27η θέση.

Για τους «πολίτες», η ισοπαλία αποτέλεσε μια μικρή ανακούφιση, καθώς δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, αλλά τουλάχιστον απέφυγαν την ήττα στην έδρα τους.

Από την άλλη, η ομάδα της Νάπολι έφτασε δύο φορές κοντά σε ένα σημαντικό διπλό, χωρίς τελικά να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν 5-1

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε εντυπωσιακά, επικράτησε με 5-1 της Αϊντχόφεν και έφτασε στην κορυφή της League Phase του Champions League.

Οι Μαδριλένοι πανηγύρισαν την πέμπτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση, με τον Κιλιάν Μπαπέ να ξεχωρίζει, πετυχαίνοντας τρία γκολ.

Η PSV μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων. Στο 32ο λεπτό, ο Πέρισιτς κέρδισε πέναλτι από τον Τσουαμενί και ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τη Ρεάλ να παίρνει τον απόλυτο έλεγχο και να φτάνει στην ανατροπή. Στο 50′, ο Βαλβέρδε ισοφάρισε σε 1-1, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Γκιουλέρ, ενώ στο 60′ ο Μπαπέ έγινε δημιουργός, προσφέροντας στον Μπέλινγκχαμ την ευκαιρία να πετύχει το 2-1 με ιδανικό τελείωμα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 64′ ο Μπαπέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, αξιοποιώντας αυτή τη φορά την ασίστ του Γκιουλέρ.

Ο Γάλλος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα στο 84′, διαμορφώνοντας το 4-1 και ολοκληρώνοντας τη δική του εξαιρετική εμφάνιση.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 87ο λεπτό από τον Βινίσιους, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ στη φετινή League Phase και το δεύτερο συνολικά στη σεζόν.

Η Αϊντχόφεν δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να φτάνει σε μια ευρεία νίκη.

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2

Η Μπέτις επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Σλόβαν, επικρατώντας με 2-0 στην Μπρατισλάβα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Κούτσο Ερνάντες σημείωσε και τα δύο τέρματα των Ανδαλουσιανών, οι οποίοι έφτασαν τους 12 βαθμούς και ενίσχυσαν τη θέση τους στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να πάρει προβάδισμα λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 43ο λεπτό, ο Άνχελ Ορτίθ δημιούργησε τις προϋποθέσεις από τη δεξιά πλευρά, αποφεύγοντας τον αντίπαλό του και στέλνοντας την μπάλα στην περιοχή. Εκεί, ο Ερνάντες πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Τάκατς για το 0-1.

Ο Κολομβιανός επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα στο 57ο λεπτό, αυτή τη φορά αξιοποιώντας την ασίστ του Ίσκο και διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

Έτσι, η Μπέτις επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από την Ντόρτμουντ και ανέβηκε στους 12 βαθμούς, με τέσσερις νίκες και μία ήττα στη διοργάνωση.

Φέγενορντ – Πόρτο 0-1

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 πανηγύρισε η Πόρτο απέναντι στη Φέγενορντ, παίρνοντας το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και διατηρώντας το μέχρι το τέλος.

Οι Πορτογάλοι εκμεταλλεύτηκαν το αυτογκόλ του Ουσαμά Ταργκαλινέ στο 3ο λεπτό και άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων.

Η φάση που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε μόλις στο ξεκίνημα, όταν ο Ταργκαλινέ, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε κατά λάθος στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Φέγενορντ προσπάθησε να απαντήσει, με τον Μούσα να απειλεί στο 28′ και τον Λόπες να δοκιμάζει την τύχη του με κεφαλιά στο 38′.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στο 45+1′, η Πόρτο έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ με τον Χιμένες, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέτρεψε τον κίνδυνο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ολλανδοί συνέχισαν να αναζητούν την ισοφάριση. Στο 68′ ο Ζέχιελ επιχείρησε σουτ από την άκρη της περιοχής, ενώ στο 87′ ο Νάτσο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Το γκολ, ωστόσο, δεν μέτρησε και το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Πόρτο να φεύγει νικήτρια από την έδρα της Φέγενορντ.