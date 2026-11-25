Η ήττα της ΑΕΚ με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία δεν της επέτρεψε να βελτιώσει τη θέση της στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση παρέμεινε στους τρεις βαθμούς, έχοντας απολογισμό μία νίκη και τέσσερις ήττες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, και βρίσκεται στην 31η θέση της ενιαίας βαθμολογίας.

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε στην αναμέτρηση και επέστρεψε στην Αθήνα χωρίς βαθμολογικό όφελος.

Η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε με σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη, ενώ η ΑΕΚ καλείται πλέον να αναζητήσει βαθμούς στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία: