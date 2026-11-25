Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχολίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια, εστιάζοντας στα καθοριστικά σουτ των Ναν και Χέιζ-Ντέιβις στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Σέρβος προπονητής στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του «τριφυλλιού» στο φινάλε, αναλύοντας τα στοιχεία που έκριναν την έκβαση του αγώνα.

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Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες πάλεψαν πολύ. Ξέραμε πώς παίζει η Βαλένθια. Θέλω να τους συγχαρώ για το πώς παίζουν όλη τη σεζόν.

Ήρθαμε εδώ με ξεκάθαρη ιδέα για να το πώς πρέπει να παίξουμε και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Για πολλά λεπτά παίξαμε καλά.

Κάναμε λάθη και μας τιμώρησαν. Έτσι ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση.

Η τύχη ήταν με το μέρος μας απόψε. Ο παίκτης που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, ο Χέιζ-Ντέιβις, σκόραρε για εμάς. Η τύχη ήταν με το μέρος μας.

Είναι καλή ομάδα, παλεύουν μέχρι το τέλος. Πριν από το παιχνίδι προετοιμαστήκαμε για αυτό, αλλά πολλές φορές, το παιχνίδι είναι δύσκολο να το εξηγήσεις πολλές φορές όπως εξελίσσεται.

Δεν ήταν μόνο το σουτ του Νάιτζελ, ήταν και καλή η πάσα του Φρανσίσκο.

Τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα δεν είναι εύκολο να βγάλεις το play, αλλά η αντίδραση των παικτών ήταν εξαιρετική.

Συγχαρητήρια σε αυτούς, αλλά συγχαρητήρια και στη Βαλένθια, γιατί παίζει εξαιρετικό μπάσκετ όλη τη σεζόν.

O Νάιτζελ δουλεύει πολύ, αυτός είναι και ο λόγος που σκόραρε».