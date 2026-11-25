Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από την Κόμο και πλέον το όνειρο της πρόκρισης «ξεθώριασε»

Η ΑΕΚ κόντρα στην Κόμο, την ομάδα που είχε σκοράρει στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της στο Champions League 19 φορές, πάλεψε, ήταν και τυχερή σε κάποιες φάσεις, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ηττήθηκε με 1-0 από την ιταλική ομάδα, έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη League Phase της διοργάνωσης και πλέον δεν χρειάζεται απλά μία υπέρβαση, αλλά ένα θαύμα για να καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση.

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Οι «κιτρινόμαυροι» ήθελαν να μειώσουν όσο δυνατόν περισσότερο τους κινδύνους προς την εστία τους και το πέτυχαν σε σημαντικό βαθμό.

Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Μάγερ έδωσε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να προηγηθούν, αλλά ο Ντα Κούνια στο 29’ αστόχησε από την άσπρη βούλα και η ΑΕΚ έμεινε «ζωντανή».

Θα μπορούσε μάλιστα ακόμα και να προηγηθεί στο πρώτο μέρος στη διπλή φάση με τους Γκατσίνοβιτς και Ρότα, αλλά έπεσε πάνω στο τείχος που λέγεται Σάντσες.

Στο δεύτερο μέρος μετά τη χαμένη ευκαιρία του Βιτάλις, οι Ιταλοί προηγήθηκαν με μία φωτοβολίδα του Μίγια, στην οποία ο Στρακόσα δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν τη συγκέντρωσή τους και θα μπορούσε το ματς να είχε «τελειώσει», αλλά ο Νίκο Παζ «σημάδεψε» το κάθετο δοκάρι του Στρακόσα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το δοκάρι του Παζ αποφάσισε να ρισκάρει όσο περισσότερο μπορούσε.

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Έβαλε στο ματς τον Βάργκα αντί του αρνητικού Κουτέσα, στη συνέχεια πέρασε τους Ζίνι αντί του Γιόβιτς (που δεν έκανε πολλά πράγματα) και Μάνταλο αντί του Γκατσίνοβιτς και στο τέλος τους Κάιρινεν και Ζοάο Μάριο αντί των Μάγερ και Βιτάλις.

Το ματς όσο ήταν «ρευστό» άνοιξε, η συνοχή των γραμμών είχε χαθεί, ο Μουκουντί άγγιξε την ισοφάριση με κεφαλιά, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και προς το τέλος οι Ιταλοί άγγιξαν και το δεύτερο γκολ, το οποίο απέτρεψε ο Στρακόσα.

Η ΑΕΚ έψαξε την υπέρβαση στη λίμνη του Κόμο, κόντρα σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, με σπουδαία αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο τις έλειπαν για ένα ακόμα παιχνίδι κάποια ουσιαστικά πράγματα, όπως το «καθαρό» μυαλό στο τελείωμα των φάσεων και η συγκέντρωση σε κάποιες άλλες.

Και μόνο το γεγονός ότι ήταν μέσα στο ματς στο γήπεδο που γονάτισαν με «τεσσάρες» η Λειψία και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείχνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια που έκανε ο «Δικέφαλος».

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Ο πανηγυρισμός του Σεσκ Φάμπρεγκας δε με τη λήξη του αγώνα επιβεβαιώνει πόσο σημαντική ήταν η νίκη αυτή για την Κόμο, η οποία στο… μισό της αγωνιστικής βρίσκεται στην 3η θέση με 12 βαθμούς σε πέντε ματς.

Με την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της στο Champions League, η ΑΕΚ έπεσε στην 31η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά για να καταφέρει να προκριθεί θα χρειαστεί τουλάχιστον εφτά βαθμούς στα επόμενα τρία παιχνίδια της με Γαλατασαράι και Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια και με την Ντόρτμουντ στη Γερμανία.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το ματς με την Κόμο ήταν το πρώτο στο οποίο δε σκόραρε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League (υπάρχει ωστόσο και το 0-0 με τη Λέφσκι στα προκριματικά).

Πλέον οι «κιτρινόμαυροι» οφείλουν να αφήσουν πίσω τους ξανά τα αστέρια, γιατί ακολουθεί την Κυριακή η πολύ σημαντική αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.