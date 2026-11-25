Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αποφάσισε την παραμονή του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα παρά τις παρενέργειες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας

Διαφυγή από την πίεση που έχει δημιουργήσει στην κυβέρνηση η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου (των απευθείας συμβάσεων στις δύο αδελφές του) αναζητάει το Μαξίμου και μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τους υπουργούς σε σύσκεψη σήμερα, Τέταρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, ενόσω το θέμα του υφυπουργού Λιάκου ανακατεύει τη ΝΔ, όπως έγραψαν χθες tanea.gr, πυροδοτώντας την γκρίνια στο εσωτερικό της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και φέρνοντας σε άβολη θέση βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη.

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Το Μαξίμου ωστόσο αγωνιά να το αφήσει πίσω του, χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει δραστικά, δηλαδή χωρίς να αναγκαστεί σε άλλη μια αποπομπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση που είχε ληφθεί έως χθες στα κεντρικά ήταν η παραμονή Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα, όσο κι αν αυτή προκαλεί παρενέργειες στο εσωτερικό της ΝΔ. Ετσι κι αλλιώς η κυβέρνηση οχυρώνεται πίσω από τη γραμμή ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», κάτι που δημοσίως ειπώθηκε και στην αντιπαράθεση για την υπόθεση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη – και αυτό αποκαλύπτει ουσιαστικά τον γαλάζιο στόχο να κλείσει το γρηγορότερο η κουβέντα.

Για τον Μητσοτάκη και τους επιτελείς του, οι οποίοι γνωρίζουν όσα λένε οι γαλάζιοι στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους για άστοχες και λανθασμένες συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών, είναι προτεραιότητα η προσπάθεια επαναφοράς της δημόσιας συζήτησης στο κυβερνητικό, «θετικό» έργο.

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«Όχι» στη φαγωμάρα

Γι’ αυτό ο πρωθυπουργός επιφυλάσσει και νέες συστάσεις στους υπουργούς στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Κατά πληροφορίες, ετοιμάζει ειδική αναφορά στον κυβερνητικό χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές του 2027: η αναμενόμενη τοποθέτηση για τον «παραγωγικό» χρόνο της κυβέρνησης σηματοδοτεί ακόμα ένα σινιάλο στην κατεύθυνση προσήλωσης του κυβερνητικού σχήματος στο «μετρήσιμο αποτέλεσμα» – αντί στην εσωκομματική φαγωμάρα και στο κυνήγι του σταυρού, για παράδειγμα.

Κατά τις ίδιες πηγές, προδιαγράφεται μια εκτενής εισαγωγική τοποθέτηση του Μητσοτάκη: θα ξεκινήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027 (ενόψει της συζήτησης ψήφισης στα μέσα Δεκεμβρίου) και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030, που θα παρουσιαστούν αναλυτικά από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και, επιμένοντας στο αφήγημα της «σταθερότητας» και της «συνέχειας» (πολιτικής και δημοσιονομικής), θα σταθεί στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως στο θέμα των συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

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Οι αγρότες

Ξεχωριστό κεφάλαιο αναμένεται να είναι οι αγροτικές πληρωμές, με τον Μητσοτάκη να υπεραμύνεται για άλλη μια φορά της απόφασης μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για ένα πιο «δίκαιο, αποτελεσματικό» σύστημα.

Το θέμα της καταβολής των ενισχύσεων στους αγρότες βεβαίως έχει και αυτό προκαλέσει εσωκομματικό προβληματισμό και γκρίνια.

Τα είπε ο Σαμαράς, έρχεται ο Καραμανλής

Ήδη ο Αντώνης Σαμαράς έχει καρφώσει την κυβέρνηση ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε φιάσκο της ΑΑΔΕ» ενώ μένει να φανούν οι ακριβείς διατυπώσεις για τα προβλήματα του αγροτικού πληθυσμού κατά την παρέμβασή του ετέρου πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου.

Ο Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί όχι απλώς στις δεσμεύσεις για ολοκλήρωση των πληρωμών μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά επιπλέον στον προγραμματισμών των πληρωμών στους αγρότες του επόμενου έτους.

Στο σημερινό Υπουργικό, που είναι το προτελευταίο μέχρι το τέλος του 2026, αναμένονται αναλυτικά τα εξής:

Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,

Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,

Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.