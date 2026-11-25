Λόγω των πυκνών καπνών η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Λουκά από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον υπαίθριο χώρο αποθήκης εργοστασίου στη Μαγούλα, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να προλαβαίνουν την επέκταση των φλογών στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο πριν από τις 4:30 τα ξημερώματα, καίγοντας παλέτες και εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν τοποθετημένα στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να ανακόψουν το μέτωπο προτού περάσει στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στον χώρο για την κατάσβεση μικρών εστιών.

Λόγω της επιχείρησης της Πυροσβεστικής, παραμένει σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λουκά, από το ύψος της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών έως τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδα Στάμου, στην περιοχή της Μαγούλας.