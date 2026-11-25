Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν κατά τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά

Για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, ο καιρός επιφυλάσσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Κατά τις πρωινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο καθώς και στην Κρήτη, ενώ μετά το απόγευμα τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανιστούν στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο.

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Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου τις πρωινές ώρες αναμένεται να σημειωθεί παγετός. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 0 έως 13 βαθμούς (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10), στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα από 5 έως 15 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 4 και 16 βαθμών. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 βαθμούς.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, επίσης ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, με εξαίρεση το Νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 5 μποφόρ.

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Η πρόγνωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς και οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα παραμείνουν μεταβλητοί και ασθενείς.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Καλλιάνο

Έρχονται βροχές τέλος της εβδομάδας

«Είναι ακόμη αρκετά νωρίς για να γνωρίζουμε με σιγουριά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός προς τα τέλη της εβδομάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια, μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Να τονίσω ότι τα προγνωστικά δεδομένα πιθανόν και να αλλάξουν ελαφρώς τις επόμενες ημέρες, τόσο ως προς την ένταση των φαινομένων όσο και ως προς τις περιοχές που τελικά θα επηρεαστούν και άρα τελικά να έχουμε μικροδιαφοροποιήσεις.

Επομένως, προς το παρόν μιλάμε για μια πιθανή εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει ενδιαφέρον και όχι για κάτι οριστικό. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε πιο ασφαλή εικόνα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος.