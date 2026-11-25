Μερικές φωτογραφίες με την Ελένη τους ανέμελη και χαμογελαστή… Ένα εκκλησάκι με το καντήλι αναμμένο, στο σημείο που την σκότωσαν… Μια φωτογραφία με τον γιο τους… Το παιδί που τους απέμεινε για να τους χαρίζει, όπως λένε, λίγο φως… Και κάμποσες ακόμα, με πρόσωπα σφιγμένα και βλέμματα γεμάτα πόνο, πλάι σε γνωστούς και συγγενείς… Αυτή είναι η ζωή για τους γονείς της νεαρής φοιτήτριας από το Διδυμότειχο, που δολοφονήθηκε το 2018, έτσι όπως αποτυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν για να επικοινωνούν τον αγώνα τους.

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών η σημερινή και ο κύριος Ιωάννης Τοπαλούδης, σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής, μιλά στο tanea.gr για όλα. Για εκείνο το χαμογελαστό κορίτσι και τα όνειρα που έσβησαν, για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, για την αυστηροποίηση των ποινών και τον καθοριστικό ρόλο των γονέων, για τη δική του ζωή και της μητέρας της Ελένης. Μια ζωή που βρίσκεται σε αναμονή και περιμένει τη λύτρωση μέσα από το θάνατο, όπως μας λέει με σπασμένη τη φωνή. Τότε που επιτέλους θα μπορέσουν να κρατήσουν το παιδί τους και πάλι στην αγκαλιά τους…

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«Νιώθουμε σαν να μην πέρασε ούτε μια ώρα, ούτε μια ημέρα, ούτε μια στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο από εκείνο το απόγευμα που μάθαμε τι συνέβη στην κόρη μας. Λες και σταμάτησε ο χρόνος εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πλέον τη ζωή μας, όπως ήταν πριν τη δολοφονία της κόρης μας. Και νομίζω ότι το ίδιο αισθάνεται κάθε οικογένεια που έχει χάσει αποτρόπαια το παιδί της. Χάνεται η γη κάτω από τα πόδια σου. Εμείς δηλαδή έχουμε δολοφονηθεί και ψυχικά. Επίσης έχουμε εξοντωθεί και οικονομικά και έχουμε αυτό το θέμα της ψυχικής επιβίωσης.

Γιατί κάνουμε ότι ζούμε. Κάνουμε ότι ζούμε. Και αυτό το έχω πει και σε όσους μας έχουν επισκεφθεί στο σπιτικό μας στο ακριτικό Διδυμότειχο. Σε αρχηγούς κομμάτων, σε διάφορους πολιτικούς, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στην ίδια την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχουν αντικρίσει την ψυχική μας κατάσταση, όσο μπορούσαν να την αντιληφθούν φυσικά.

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Εύχομαι κανένας να μη βρεθεί στη δική μας θέση. Κανένας γονιός. Αλλά εγώ οφείλω να το τονίζω ότι στο σπίτι μας, κάθε δωμάτιο είναι και ένας τάφος. Ένας ψυχικός τάφος είναι το δωμάτιο του άλλου μας παιδιού. Ένας ψυχικός τάφος, που περνάει βάσανα που δεν τα εκδηλώνει. Γιατί όταν συνέβη αυτό ήταν σε εφηβική ηλικία. Το σπίτι μας είναι ένα νεκροταφείο ψυχών.

Λυπάμαι που το λέω έτσι ωμά και τόσο περιγραφικά. Όμως αυτό που περιμένουμε πλέον είναι ο σωματικός μας θάνατος για να συναντήσουμε το παιδί μας. Αυτό περιμένουμε. Και γι’ αυτό δεν πληρώνει κανένας δολοφόνος κανένας εγκληματίας, κανένας βιαστής. Γιατί ο βιαστής βιάζει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή του κοριτσιού. Και θα πρέπει να πω ότι όλες οι οικογένειες που έχουμε χάσει έτσι τα παιδιά μας, βρισκόμαστε σε έναν ψυχικό θάνατο. Και γι’ αυτόν τον ψυχικό θάνατο δεν πληρώνει κανένας, όπως σας είπα».

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«Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε το καλό και να το κάνουμε κακό. Το κακό να αλλάξουμε και να το κάνουμε καλύτερο»

Σήμερα, μια ημέρα που όλα τα θύματα αποκτούν και πάλι «φωνή» ζητάμε από τον κύριο Τοπαλούδη να μας μιλήσει για τη δική του ωραία Ελένη. Για το παιδί που ήταν, για τους στόχους που είχε βάλει, για το μέλλον που δεν ήρθε ποτέ. Κι εκείνος μοιράζεται μαζί μας χαμογελαστές φωτογραφίες από το χθες, αλλά και το σκοτάδι του σήμερα. Μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα…



«Η Ελένη ήταν ένα παιδί χαμογελαστό, κοινωνικό. Ήθελε να κάνει παρέες, συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, είχε πάει στην Ρουμανία όταν ήταν φοιτήτρια σε κάποια εκδήλωση, αλλά και σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Προγραμμάτιζε να κάνει το μεταπτυχιακό της. Είχε τους στόχους της, μέχρι που όλα γκρεμίστηκαν μέσα σε μια ημέρα, μέσα σε μια στιγμή».

Αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω, μετά απ’ όλον αυτόν τον πόνο, θ’ αλλάζατε τον τρόπο με τον οποίο τη μεγαλώσατε; Τις συμβουλές που της δίνατε όταν ήταν παιδί;

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«Καταλαβαίνω την ερώτησή σας, όμως πάντα θα απαντώ το εξής… Εμείς το παιδί μας το αναθρέψαμε με κάποιες αξίες, με ιδανικά. Να σέβεται τον συνάνθρωπό της, να κάνει παρέες, να είναι χαμογελαστή και βέβαια αυτά τα ιδανικά και τα αισθήματα δεν τα άλλαξε μεγαλώνοντας. Και καλώς δεν τα άλλαξε και παρέμεινε η ίδια. Πιστεύω ότι της δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Πολλές φορές παρακολουθούσαμε σεμινάρια σχολών γονέων. Της λέγαμε να σέβεται τη διαφορετικότητα και τον συνάνθρωπό της.

Έχουν υπάρξει, βεβαίως, πολλές φορές μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια που έχουμε αναρωτηθεί αν θα έπρεπε το κορίτσι μας να το κάνουμε πιο κλειστό, όχι τόσο δοτικό, καχύποπτο, αλλά το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε το καλό και να το κάνουμε κακό. Το κακό να αλλάξουμε και να το κάνουμε καλύτερο. Αν είναι δυνατόν να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο. Εμείς το θέλουμε μισογεμάτο, αν όχι ολόκληρο γεμάτο και γι’ αυτό προσπαθούμε την κοινωνία μας να την κάνουμε καλύτερη».

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-Όμως αποδεικνύεται κύριε Τοπαλούδη ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να γίνει καλύτερη η κοινωνία μας… Η βία, η έμφυλη βία, οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. Κάθε φορά, λοιπόν, που ακούτε μια ανάλογη τραγική είδηση, πώς λειτουργεί αυτό μέσα σας;

«Λέμε, δυστυχώς άλλη μια Ελένη. Δυστυχώς. Ενώ έχουμε ευχηθεί από την αρχή, από την πρώτη μέρα σχεδόν που συνέβη σε εμάς αυτό το τραγικό γεγονός να μην υπάρξει καμία άλλη Ελένη, εξακολουθούμε και το επαναλαμβάνουμε. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και Ελένη, υπάρχει και Καρολάιν υπάρχει και Γαρυφαλλιά… Υπάρχουν… υπάρχουν… υπάρχουν και τόσες ακόμη και δεν λέει το κακό να σταματήσει. Είναι όμως ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες».

«Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Τα ισόβια να εκτίονται στο ακέραιο»

-Τι πιστεύετε ότι φταίει και καταγράφουμε συχνά, τέτοια τραγικά γεγονότα; Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο;

«Πρωτίστως είναι οι γονείς κι ακολούθως είναι άλλοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως το σχολείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως οι βάσεις, τα θεμέλια του σπιτιού και της οικογένειας είναι οι γονείς. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, αυτό απαιτεί πολύ δουλειά.

Ας πάρουμε όμως τα πράγμα από την αρχή. Αν θέλουμε να βάλουμε άμεσα ένα φρένο σε όλα αυτά, τότε πρέπει να γίνει αυστηροποίηση των ποινών. Γι’ αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα θα πρέπει τα ισόβια να εκτίονται στο ακέραιο, στο ακέραιο, το τονίζω. Αυτό όμως από μόνο του δεν λύνει αυτό το πολυπαραγοντικό, όπως σας είπα, κοινωνικό πρόβλημα και δυστυχώς τα ημίμετρα είναι χειρότερα από τα καθόλου μέτρα. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι ίσως εφησυχάζουν ότι λάβαμε κάποια ημίμετρα. Η εγκληματικότητα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και πώς θα την προλάβουμε εμείς με αυτά τα ημίμετρα; Πρέπει να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό όλοι μας.

Ενδεχομένως κάποια λύση -και επανέρχομαι στο κομμάτι της οικογένειας- θα μπορούσαν να προσφέρουν οι σχολές γονέων. Για εμένα, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθούμε όλοι τέτοιες σχολές. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί κοινωνικοί φορείς που το προσφέρουν αυτό, σε κάθε νομό. Να τις αξιοποιήσει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία, κάθε γονέας, αλλά και κάθε εν δυνάμει γονέας, να τις συμβουλεύεται. Ίσως έτσι μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μας».

-Τι είναι αυτό λοιπόν που ζητάτε από την ελληνική Πολιτεία;

«Αυτό που ζητάμε είναι να καθιερώσει μέσα στον ποινικό μας κώδικα δύο όρους. Τον όρο γυναικοκτονία που είναι ένας όρος ηθικός κυρίως, για όλες αυτές τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν χαθεί τόσο άδικα κι έναν όρο που δεν υπάρχει, την «οικογενειοκτονία» γιατί δολοφονείται όλη η οικογένεια του θύματος, ώστε να προβλεφθεί ανάλογη ποινή για τον εγκληματία.

Κι εδώ να σταθώ στο σωφρονιστικό σύστημα. Το σωφρονιστικό το λέω ειρωνικά. Χαμογελώντας. Γιατί αυτό το σύστημα αυτούς τους εγκληματίες, αυτά τα τέρατα -γενικά μιλάω, όχι μόνο για τα δικά μας τέρατα- αυτούς τους υπανθρώπους αποκλείεται να τους σωφρονίσει. Το λέω και το υπογράφω με κεφαλαία γράμματα. ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ. Αυτά τα τέρατα αποκλείεται να ξαναγίνουν άνθρωποι».

-Εσείς είχατε ποτέ την ευκαιρία, μέσα από όλη αυτήν την επώδυνη περιπέτεια και τις περίπου 45 δικασίμους, να μιλήσετε με τους δράστες; Να σας πουν εκείνοι μια κουβέντα, να σας κοιτάξουν στα μάτια;

«Δεν είχαμε το κουράγιο γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Στο πρωτόδικο δικαστήριο η σύζυγος είχε πάθει μια λιποθυμική κρίση. Νοσηλεύτηκε τέσσερις ημέρες. Σε όλη αυτήν τη διαδρομή προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα ψυχικά μας κομμάτια. Αυτό είναι το μόνο που κοιτάμε…»

Η Ελένη Τοπαλούδη δολοφονήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2018 από δύο άνδρες. Έναν ελληνικής κι έναν αλβανικής καταγωγής. Και οι δύο κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για τον ομαδικό βιασμό της, αλλά και τη δολοφονία της, όταν στη συνέχεια την πέταξαν -ζωντανή ακόμα- στη θάλασσα όπου και πνίγηκε.

Η υπόθεσή της χαρακτηρίζεται ορόσημο, καθώς ήταν μια από τις πρώτες υποθέσεις που έφεραν ιδιαίτερα έντονα τον όρο γυναικοκτονία. Είχαν προηγηθεί κι άλλες δολοφονίες. Μεταξύ άλλων, της Κικής, της Αδαμαντίας, της Φαίης, της Ανθής. Ακολούθησαν η Καρολάιν, η Γαρυφαλλιά, η Κυριακή. Η λίστα είναι μεγάλη…

Σύμφωνα με την έκθεση του UN Women, του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν παγκοσμίως από συντρόφους ή συγγενικά τους πρόσωπα το 2024. Το 2023 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 51.100.

* Τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, απειλών και έμφυλης βίας

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