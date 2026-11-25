Ο γνωστός σκιτσογράφος επέλεξε να συνοδεύσει τη νέα του ανάρτηση στη σελίδα «ARKAS - The Original Page» με ένα μικρόφωνο που φέρει τη χαρακτηριστική μακριά μύτη

Με ένα νέο σκίτσο γεμάτο νόημα, ο Αρκάς στέλνει το δικό του μήνυμα για την αλήθεια και το ψέμα.

Στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα «ARKAS – The Original Page» στο Facebook, εμφανίζεται ένα μικρόφωνο με μια μακριά μύτη, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραπέμπει στον Πινόκιο.

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Το σκίτσο συνοδεύεται από τη φράση:

«Η αλήθεια χρειάζεται αποδείξεις. Το ψέμα χρειάζεται κοινό.»

Με λίγες λέξεις, ο γνωστός σκιτσογράφος σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τη δύναμη του ψέματος και τη διάδοσή του.