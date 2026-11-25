Κυριακή, 31 Ιουλίου, 2022. Η Ελεονώρα, 41 ετών, περνά για δεύτερη φορά το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος, για να καταγγείλει και να μηνύσει τον σύζυγό της, αφού την είχε ξυλοκοπήσει άγρια για πολλοστή φορά. Την παρακολουθούσε σαν σκιά και ήθελε να ελέγχει κάθε της βήμα και κίνηση. «Θα σε σκοτώσω» της είχε πει -και δυστυχώς κράτησε τον λόγο του. Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρή, μέσα σε μία λίμνη αίματος, στο Τσιλιβί Ζακύνθου, όπου τον συνάντησε μπροστά της στο ισόγειο του σπιτιού τους. Στο σώμα της εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα και στον λαιμό.

Ο σύζυγός της που καταζητούνταν, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά. Την έσυρε από τα μαλλιά, τη χτύπησε μανιωδώς και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. «Δεν πιστεύω πως θα έκανε κάτι τέτοιο, εάν ήμουν εκεί» αναφέρει στο tanea.gr ο μεγαλύτερος γιος τους, Εμμάνουελ, τέσσερα χρόνια αργότερα. «Όλοι γνώριζαν», προσθέτει.

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Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, η οποία διήρκησε 47 λεπτά, αποκαλεί συνειδητά τον δράστη της δολοφονίας της μητέρας του, «αυτός ο άνθρωπος». «Δεν υπήρξε ποτέ πατέρας μου στην πραγματικότητα. Ήταν σαν να μην υπήρχε για εμένα. Δεν ένιωθα και δεν νιώθω τίποτα για εκείνον». Ήταν η μοναδική φορά που κατάφερε να ξεστομίσει την λέξη «πατέρας».

«Την είχε σκοτώσει, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ειρωνικά “θα την βρεις ζωντανή”»

Από εκείνο το μοιραίο βράδυ, ο Εμμάνουελ έμεινε πίσω, μαζί με τα δύο ανήλικα αδέρφια του. Τη στιγμή που ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους και βρίσκεται στη φυλακή, έπειτα και από την καταδικαστική απόφαση στο Εφετείο.

«Ήμουν στην Καλαμάτα, όπου και σπούδαζα, και με πήρε τηλέφωνο ο μικρότερος αδερφός μου, και μου είπε “την μαχαίρωσε”. Εκείνος, μαζί με την αδερφή μου, απουσίαζαν από το σπίτι όταν έγινε το συμβάν. Χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκίνησα την διαδρομή μου προς το νησί. Έκλαιγα συνεχώς. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να ανασάνω. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν το πίστευα» αναφέρει, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σιωπηλός στην άλλη άκρη της γραμμής.

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«Αυτός ο άνθρωπος, αφού την σκότωσε, με κάλεσε και μου είπε “θα την βρεις ζωντανή”. Προφανώς μου το είπε ειρωνικά. Μόλις έφτασα στο νοσοκομείο, ο αδερφός μου, μού είπε “την χάσαμε”». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, γκρεμίστηκε ολόκληρος ο κόσμος του. Ο δράστης είχε εξαφανιστεί, και το επόμενο πρωινό, συνελήφθη.

Στην περιοχή Τσιλιβί είχαν φτάσει 4 συγγενείς της μητέρας του Εμμάνουελ. «Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως αρνούμουν να πιστέψω πως δεν βρίσκεται στη ζωή και ότι θα κάνουμε την κηδεία της. Σκεφτόμουν πώς θα συνεχίσω, χωρίς εκείνη. Ένιωθα χαμένος, και τα αδέρφια μου, ηλικίας 13 και 8 ετών, ήταν πάρα πολύ φοβισμένα. Δεν ήξερα τι μου γίνεται. Σκεφτόμουν ποιος θα τα φροντίσει και τι θα απογίνουν. Όλοι γύρω μου, μου έλεγαν ότι πρέπει να γίνω “και πατέρας και μητέρα” από εδώ και πέρα. Ένιωθα σαν να έχω ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες μου. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν τα αδέρφια μου. Μία άγνωστη συνθήκη για εμένα. Είχα γεμίσει άγχος για το μέλλον μας. Τελικά, την επιμέλειά τους την ανέλαβε η θεία μου στην Αλβανία, και εγώ τους βοηθούσα οικονομικά αφού δούλευα».

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«Πιστεύω πως σχεδίαζε καιρό τη δολοφονία της μητέρας μου»

Αφού κάνει ακόμη μία στιγμιαία παύση κατά τη διάρκεια της κλήσης, τον ρωτάμε τι θα ήθελε να γνωρίζει ο κόσμος για τη μητέρα του. «Για κάποιον που δεν την ήξερε, πρέπει να μάθει ότι ήταν μία πολύ δυναμική γυναίκα, δραστήρια, εργατική, που νοιαζόταν πάρα πολύ για την οικογένειά της. Ήταν πάντα στο πλευρό μας».

Ο Εμμάνουελ, μαζί με την οικογένειά του, ήρθαν στην Ελλάδα πριν από περίπου 21 χρόνια, κυνηγώντας το όνειρο για μία καλύτερη ζωή. Το πρώτο διάστημα εγκαταστάθηκαν σε ένα χωριό κοντά στη Λαμία.

«Από τότε, αυτός ο άνθρωπος της έκανε σκηνικά. Ήθελε η μαμά μου να κάνει μόνο ό,τι της έλεγε εκείνος. Πήγαινε στη δουλειά του, καθόταν με τις ώρες και έπινε, και μετά γύριζε σπίτι και ξεσπούσε πάνω της. Έκανε σκηνικά επειδή ένιωθε χάλια με τον εαυτό του και της έλεγε ότι εκείνη έφταιγε για όλα. Η μάνα μου τότε καθάριζε σπίτια για να έχουμε κάποια χρήματα και να μας φροντίζει. Την ήξεραν όλοι στο χωριό».

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Έπειτα από περίπου 10 με 12 χρόνια, μετακόμισαν στη Ζάκυνθο, μετά από παρότρυνση του συζύγου της αδερφής της Ελεονώρας. «Έλεγε πως στο νησί έχει πολλές δουλειές και θα καλυτερεύσουν τα οικονομικά της οικογένειάς μας».

Τελικά το νησί μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη. Τα βίαια περιστατικά, έγιναν όλο και πιο έντονα, όλο και πιο συχνά. «Τη ζήλευε. Πολλές φορές την χτυπούσε και μπροστά μας. Την πίεζε σε όλα πάρα πολύ. Τα πράγματα γίνονταν όλο και χειρότερα». Ο Εμμάνουελ, όταν ενηλικιώθηκε, έφυγε από το σπίτι, αποφασίζοντας να πάει να σπουδάσει, αφού είχε μαζέψει χρήματα από τη σεζόν.

«Αυτό που ήξερα είναι ότι εξακολουθούσαν να μένουν μαζί, αλλά ο καθένας κοιτούσε τη δουλειά του. Ήταν σε ξεχωριστά δωμάτια. Το τελευταίο διάστημα είχε χάσει κάθε έλεγχο, είχε μία μανιακή συμπεριφορά. Την ακολουθούσε παντού, την περίμενε έξω από τη δουλειά της, κυκλοφορούσε όλη μέρα με το μηχανάκι από πίσω της. Πιστεύω πως σχεδίαζε για αρκετό καιρό την δολοφονία της».

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«Ο ίδιος πίστευε πως δεν είχε λόγο ύπαρξης, και την πήρε μαζί του»

Την πρώτη φορά, όταν η Ελεονώρα κατήγγειλε τον σύζυγό της, ήταν όταν εκείνος έσπασε το τζάμι του σπιτιού τους και την ξυλοκόπησε, σε ένα ακόμη ξέσπασμα ωμής βίας. «Η μάνα μου, είχε πολύ καλή ψυχή. Είχε πει να τον αφήσουν ελεύθερο γιατί τον λυπόταν, παρά τα όσα της είχε κάνει και συνέχιζε να της κάνει. Κοιτούσε μόνο τον εαυτό του, αλλά εκείνη δεν τον είχε ανάγκη. Δεν προσέφερε απολύτως τίποτα στην οικογένειά μας. Εκείνη συντηρούσε το σπίτι. Και η μάνα μου ήταν αυτή που συντηρούσε έναν τέτοιο άνθρωπο. Εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη της».

Τον ρωτάω γιατί πιστεύει πως ο πατέρας του, σκότωσε τη μητέρα του. «Αυτός ο άνθρωπος θεωρούσε, για τον εαυτό του, πως δεν υπήρχε λόγος να ζει. Δεν πρόσεχε ούτε τον ίδιο, ούτε εμάς, ούτε την μάνα μου. Είχε χάσει όλα τα χρήματα στον τζόγο. Δεν είχε λόγο ύπαρξης. Και πήρε και την μάνα μου μαζί του σε όλο αυτό».

Ο ίδιος ξεσπά, όταν φέρνει στη μνήμη του τη δεύτερη καταγγελία της μητέρας του για ξυλοδαρμό, επιρρίπτοντας μέρος των ευθυνών στην αστυνομία, καθώς, όπως λέει με πικρία, δεν έκανε τη δουλειά της, όπως θα έπρεπε. «Ήταν σε άθλια κατάσταση. Την είχε απειλήσει με ένα κατσαβίδι, και τότε τον απέτρεψε ο αδερφός μου από το να της κάνει κακό. Την ίδια ημέρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, μόνη της, του έκανε μήνυση και γύρισε σπίτι. Χωρίς προστασία. Δεν την συνόδεψε κανείς. Στο σπίτι την περίμενε αυτός ο άνθρωπος, και έγινε το μοιραίο» λέει και προσθέτει:

«Όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτό που έγινε. Και εγώ, και οι συγγενείς μου που ήξεραν αυτή την κατάσταση τόσα χρόνια. Δεν μπορεί κανένας μας να κρυφτεί. Αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Εάν ερχόταν σε εμένα μία κακοποιημένη γυναίκα, θα την κρατούσα στο τμήμα και θα έψαχνα τα παιδιά της για να τα φέρω κοντά της. Στη συνέχεια, θα αναζητούσα αυτόν τον άνθρωπο για να τον βάλω μέσα. Τίποτα δεν έγινε. Την άφησαν να φύγει».

Μετά τη δολοφονία

Η συζήτηση σταδιακά φτάνει στο διάστημα που ακολούθησε μετά την δολοφονία της μητέρας του. Όταν η καθημερινότητα μετατράπηκε σε μια ατελείωτη διαδρομή ανάμεσα σε αστυνομικά τμήματα, δικαστικές αίθουσες και έξοδα. «Αγωνιούσα και για το μέλλον των δύο ανήλικων αδερφών μου» τονίζει ο Εμμάνουελ.

Τα φώτα της δημοσιότητας έσβησαν, και έμεινε η σιωπή. Ήταν η στιγμή που ο Εμμάνουελ κλήθηκε, από τη μια μέρα στην άλλη, να ενηλικιωθεί βίαια και να σηκώσει μόνος ένα βάρος που δεν ήταν δικό του, να στηρίξει από μακριά τα δύο ανήλικα αδέρφια του, παλεύοντας ταυτόχρονα να κρατήσει ζωντανά τα δικά του όνειρα.

«Τον πρώτο καιρό, ήμουν πολύ χάλια, και τα αδέρφια μου ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Έβλεπαν εφιάλτες, ξυπνούσαν στον ύπνο τους, ζητούσαν την μητέρα μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ μιλούσα κάθε μέρα με την θεία μου και τους συγγενείς μου, για να νιώθω ότι έχω ανθρώπους δίπλα μου σε όλο αυτό».

Ο Εμμάνουελ αναφέρει πως δεν νιώθει οργή απέναντι στον άνθρωπο που του στέρησε τη μητέρα του. «Περισσότερο νιώθω οργή, επειδή την έχασα. Εάν αυτοκτονούσε αυτός, -που αυτό έπρεπε να γίνει-, δεν θα με ενδιέφερε. Αλλά την πήρε μαζί του, επειδή δεν είχε νόημα η ζωή του. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ, ούτε να του μιλήσω, γιατί ξέρω πως δεν θα πάρω κάποια απάντηση. Νιώθω σαν να μην υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να μείνει στη φυλακή και δεν με ενδιαφέρει εάν έχει μετανιώσει, γιατί άφησε τρία παιδιά στον δρόμο. Δεν ξέραμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε».

Τα «αόρατα» παιδιά των γυναικοκτονιών

Μιλώντας για τη στάση της Πολιτείας μετά τη δολοφονία, η φωνή του γίνεται πιο “σκληρή”. Τονίζει πως δεν υπήρξε απολύτως καμία κρατική μέριμνα ή στήριξη, αφήνοντας τα παιδιά να εξαρτώνται αποκλειστικά από τους συγγενείς τους. «Πολλά παιδιά μένουν μόνα τους σε δομές, χωρίζονται οικογένειες γιατί δεν μπορούν να τα φιλοξενούν όλα μαζί. Αν δεν υπάρχει συγγενής να τα βοηθήσει, είναι στο έλεος του Θεού. Κανείς δεν ξέρει την κατάληξή τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Κανένας δεν ασχολείται με τα παιδιά που μένουν πίσω μετά από κάθε γυναικοκτονία».

Ο ίδιος αναγνωρίζει πως χωρίς τη θεία του, που ανέλαβε να φροντίσει τα δύο ανήλικα αδέρφια του, σε μία σοκαριστική κατάσταση, η πορεία τους θα ήταν εντελώς διαφορετική. «Δεν ξέρω πώς θα μεγαλώναμε, δεν ξέρω καν αν θα είχα καταφέρει να τα μεγαλώσω εγώ σωστά. Σήμερα έχουν μόρφωση, είναι πολύ καλοί άνθρωποι με πολύ καλή ψυχή. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα», λέει.

Παρά την πρωτόγνωρη και αδιανόητη συνθήκη που κλήθηκαν να βιώσουν, ο Εμμάνουελ και τα αδέρφια του προσπαθούν σήμερα να σταθούν όρθιοι, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της μητέρας τους. «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε γιατί αυτό θα ήθελε η μαμά μας. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας ενωμένοι. Σκεφτόμαστε πώς θα ζήσουμε αξιοπρεπώς. Αλλά ποτέ δεν φεύγει από το μυαλό μας αυτό που έγινε. Μας λείπει πολύ».

Κλείνοντας την κουβέντα μας, απευθύνει το δικό του μήνυμα τόσο στα παιδιά όσο και στις γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση. «Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι να προσέχουν τις μητέρες τους και τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουν πότε και με ποιον τρόπο μπορεί να τους χάσουν. Και προς τις γυναίκες, οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν φόβο ή δεχθούν βία, κατευθείαν να απομακρυνθούν και να το καταγγείλουν.Όλα ξεκινάνε από απλά πράγματα, από μία ειρωνεία, για παράδειγμα. Πρέπει να τους παρατάνε και να φεύγουν, να μην τους ενδιαφέρει τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι».