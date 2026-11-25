Η μέση τιμή χονδρικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ανέρχεται πλέον στα 223 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 67% σε σύγκριση με τα 197 ευρώ του Οκτωβρίου

Αισθητή άνοδο καταγράφει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, την ίδια στιγμή που τα καύσιμα παρουσιάζουν τάσεις αποκλιμάκωσης, όπως επισημάνθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η μέση τιμή χονδρικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ανέρχεται πλέον στα 223 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 67% σε σύγκριση με τα 197 ευρώ του Οκτωβρίου. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί σε ποιο ποσοστό οι πάροχοι θα μετακυλήσουν αυτή την άνοδο στα τιμολόγια των καταναλωτών και σε ποιο βαθμό θα την απορροφήσουν. Οι ημερήσιες τιμές εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς για σήμερα καταγράφηκε τιμή 260 ευρώ ανά μεγαβατώρα, συγκριτικά με τα 144 ευρώ της προμεθεύμενης ημέρας. Κατά συνέπεια, τονίστηκε πως ο μέσος όρος των τελευταίων ημερών καθίσταται κρίσιμος, καθώς αυτός θα προσδιορίσει τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου.

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Πτώση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο Μπρεντ

Στον τομέα των καυσίμων παρατηρείται υποχώρηση. Το πετρέλαιο Μπρεντ διαπραγματεύεται στα 87 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει από τα 113 δολάρια. Ενδεικτικά, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώθηκε στο 1,31 ευρώ το λίτρο, από 1,45 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η τιμή εκτιμάται πως μπορεί να διαμορφωθεί περίπου στο 1,20 ευρώ το λίτρο.

Παρά την πτώση στις τιμές των καυσίμων, η ενεργειακή επιβάρυνση παραμένει στο προσκήνιο, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο διατηρείται πάνω από τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Υπό αυτό το πρίσμα, υπήρξε αναφορά σε προαναγγελθείσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων που κάνουν χρήση φυσικού αερίου, όπως τα αρτοποιεία, με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους.