Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκαν 25.943 αναφορές χρηστών για το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο σύμφωνα με εκπρόσωπο της πλατφόρμας έχει πλέον επιλυθεί

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, το TikTok αντιμετώπισε σημαντικά ζητήματα λειτουργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, με χιλιάδες χρήστες να καταγγέλλουν αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Τα προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως στη φόρτωση των βίντεο, την ανανέωση της ροής και την εμφάνιση των προφίλ. Επιπλέον, πολλοί χρήστες διαπίστωσαν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν σχόλια, να ανταλλάξουν μηνύματα ή να ελέγξουν τις ειδοποιήσεις τους. Κατά την προσπάθεια χρήσης της εφαρμογής, εμφανιζόταν το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ το περιεχόμενο που είχε διαμοιραστεί σε ομαδικές συνομιλίες παρουσιαζόταν ως μη διαθέσιμο.

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Μαζικές αναφορές χρηστών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε το Downdetector, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 25.943 αναφορές, με το κύμα των προβλημάτων να ξεκινά λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα. Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός των αναφορών υπερέβη τις 10.000, εκ των οποίων ποσοστό μεγαλύτερο του 70% αφορούσε τη λειτουργία της ίδιας της εφαρμογής.

Αποκατάσταση υπηρεσιών

Η διαταραχή αποδείχθηκε προσωρινή. Εκπρόσωπος του TikTok επιβεβαίωσε πως υπήρξε τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε την πρόσβαση στην υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί ξανά σταδιακά περίπου μία ώρα μετά την εκδήλωση των δυσλειτουργιών.