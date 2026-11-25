Ο 25χρονος δράστης αφέθηκε ελεύθερος από δικαστήριο μόλις μία ημέρα πριν από τον φόνο, καθώς η δικαστής Τζούλιετ Χάουαρντ αγνόησε το αίτημα των εισαγγελέων για κράτηση του κατηγορουμένου

Έντονη οργή επικρατεί στη Νέα Υόρκη μετά τον βιασμό και τη δολοφονία μιας 62χρονης γυναίκας, της Τζιν Γιου, εντός της οικίας της στην Τσάιναταουν. Δράστης φέρεται να είναι ο 25χρονος Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο, με καταγωγή από την Ονδούρα.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο 25χρονος στραγγάλισε το θύμα με ένα μαύρο καλώδιο, εγκαταλείποντάς την μπρούμυτα και χωρίς παντελόνι μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ακολούθως, φέρεται να επιτέθηκε στον 66χρονο συγκάτοικο της γυναίκας, σπάζοντας ένα μπουκάλι μπίρας στο κεφάλι του, σε ένα περιστατικό που εκτιμάται πως ξεκίνησε ως απόπειρα διάρρηξης.

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Το ιστορικό του δράστη

Ο Μαλντονάδο εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ από το Μεξικό στις 11 Μαρτίου 2022, συλληφθείς από τη Συνοριοφυλακή στη Γιούμα της Αριζόνα, προτού απελαθεί. Παρά την απέλαση, κατάφερε να εισέλθει εκ νέου στη χώρα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post. Ο φάκελός του άνοιξε στις αρχές του προηγούμενου έτους στη Νότια Καρολίνα για μικροκλοπή, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2025 έως την περασμένη Παρασκευή συνελήφθη στη Νέα Υόρκη 38 φορές.

Πηγές των διωκτικών αρχών επισημαίνουν ότι ο 25χρονος είχε παραλείψει να εμφανιστεί σε δικαστικές ακροάσεις στο Μανχάταν τουλάχιστον δώδεκα φορές τον τελευταίο χρόνο, χωρίς να οδηγηθεί στη φυλακή. Το εγκληματικό του ιστορικό περιλαμβάνει διαρρήξεις, κλοπές, κατοχή ναρκωτικών και πολυάριθμες παραβάσεις στο συγκοινωνιακό δίκτυο, για τις οποίες δεχόταν απλώς επιπλήξεις.

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Οι αντιδράσεις για τις εντολές κράτησης

Αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης, ως παράνομος μετανάστης, απέφευγε επανειλημμένα τις εντολές κράτησης της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE). Μόλις μία ημέρα πριν από τον φόνο, αφέθηκε ελεύθερος από δικαστήριο, καθώς η δικαστής Τζούλιετ Χάουαρντ αγνόησε το αίτημα των εισαγγελέων για κράτηση, ορίζοντας εγγύηση 3.000 δολαρίων ή εγγυοδοσία 9.000 δολαρίων.

Στις 20 Αυγούστου, η υπηρεσία Επιβολής της Μεταναστευτικής Νομοθεσίας και Απομακρύνσεων (ERO) ενημερώθηκε για τις συλλήψεις του και παρέπεμψε την υπόθεση για διερεύνηση. Παρά την έκδοση τουλάχιστον τεσσάρων ομοσπονδιακών εντολών κράτησης από τις 18 Μαρτίου, οι πολιτικές «πόλεων-καταφυγίων» της Νέας Υόρκης –που απαγορεύουν τη συνεργασία τοπικής αστυνομίας και ομοσπονδιακών υπηρεσιών– επέτρεψαν στον Μαλντονάδο να παραμείνει ελεύθερος, σύμφωνα με τις πηγές της New York Post.