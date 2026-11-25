Ο 40χρονος Μοχάμεντ Ζισάν Αλί θα παραμείνει στον σταθμό για πέντε έως δέκα ημέρες, εκτελώντας τέσσερα προγράμματα στη βιοτεχνολογία και την επιστήμη υλικών

Μια νέα εποχή για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα ξεκίνησε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με την εκτόξευση του σκάφους Shenzhou-24 προς τον σταθμό Τιανγκόνγκ.

Στο πλήρωμα συμμετέχει ο 40χρονος Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο οποίος καθίσταται ο πρώτος Πακιστανός αστροναύτης σε τροχιά και ο πρώτος ξένος υπήκοος που εισέρχεται στον κινεζικό σταθμό, εν μέσω του κλιμακούμενου ανταγωνισμού Πεκίνου και Ουάσινγκτον για την κυριαρχία στο Διάστημα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η εκτόξευση από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν ολοκληρώθηκε βάσει προγραμματισμού, με κυβερνήτη τον Τανγκ Χονγκμπό και μηχανικό πτήσης τον Γου Γι. Οι υπεύθυνοι χαρακτήρισαν το εγχείρημα «απόλυτη επιτυχία», ενώ το Κέντρο Αεροδιαστημικού Ελέγχου του Πεκίνου επιβεβαίωσε ότι το σκάφος τέθηκε επιτυχώς στην τροχιά του.

Αποστολή και επιστημονική έρευνα

Ο Αλί, ως ειδικός επιστημονικού φορτίου, δήλωσε πως μεταφέρει «το όνομα του Πακιστάν στους ώμους μου, τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών».

Astronaut Muhamad Zeeshan Ali to Pakistani nation: "I want to assure you that I am not flying for myself. I carry the name of Pakistan on my shoulder, the hopes of 250 million Pakistanis" #MuhammadZeeshanAli #PakistanInSpace #Shenzhou24 #NationalPride #PakistanTV https://t.co/seyLdtNpJg — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 24, 2026

Θα παραμείνει στον σταθμό για πέντε έως δέκα ημέρες, εκτελώντας τέσσερα προγράμματα στη βιοτεχνολογία και την επιστήμη υλικών, όπως τη φωτοσύνθεση βακτηρίων και την επίδραση της ακτινοβολίας και μικροβαρύτητας σε σπόρους κινόα. Θα επιστρέψει στη Γη με το Shenzhou-23 μαζί με τα μέλη της προηγούμενης αποστολής, πλην του κυβερνήτη Τζου Γιανγκτζού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το πλήρωμα του Shenzhou-24 θα διενεργήσει συνολικά άνω των 90 πειραμάτων, μεταξύ των οποίων η μελέτη της γήρανσης των αιμοφόρων αγγείων.

Οι Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι θα παραμείνουν στο «Ουράνιο Παλάτι» για έξι μήνες μαζί με τον Τζου, ο οποίος μελετά την προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού, στοιχείο κρίσιμο για τις σεληνιακές φιλοδοξίες της Κίνας και μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Ο Τζου αναμένεται να συμπληρώσει έναν χρόνο στο Διάστημα, καταγράφοντας ρεκόρ παραμονής για Κινέζο αστροναύτη.

Διεθνής παρουσία και συνεργασία

China launched the Shenzhou-24 crewed spaceship on Wednesday, sending three astronauts, including a Pakistani payload specialist, to its orbiting Tiangong space station. https://t.co/HQWL6pJlI7 — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) November 25, 2026

Ο σταθμός Τιανγκόνγκ, σε λειτουργία από τα τέλη του 2022 σε υψόμετρο 340-450 χιλιομέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι άτομα. Η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών στοχεύει στη συνεχή παρουσία τριών αστροναυτών για μια δεκαετία, επιδιώκοντας να καταστήσει τον σταθμό κέντρο διεθνούς συνεργασίας, ενόψει της πιθανής απόσυρσης του ISS έως το 2030.

Η διαστημική σύμπραξη Πεκίνου-Ισλαμαμπάντ, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, ενισχύθηκε με νέα συμφωνία το 2025. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ εξήρε τον Σι Τζινπίνγκ για τη συνεργασία που έφτασε «σε πρωτοφανή ύψη». Σημειώνεται πως η Κίνα, έχοντας μεταφέρει δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης το 2024, στοχεύει σε προσελήνωση αστροναυτών έως το 2030, ενώ η NASA προγραμματίζει την επιστροφή της στη Σελήνη για το 2028.