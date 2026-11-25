Σήμερα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, με τα ποσά να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς

Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν σταδιακά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η καταβολή γίνεται σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι συνταξιούχοι, ενώ για ορισμένους τα ποσά ήταν διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από χθες το απόγευμα.

Η δεύτερη φάση των πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, ανάλογα με τον ασφαλιστικό τους φορέα.

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Ποιοι πληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Σήμερα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Παράλληλα, σήμερα καταβάλλονται όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Τα χρήματα άρχισαν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Ποιοι πληρώνονται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Τη σκυτάλη παίρνουν την Παρασκευή οι συνταξιούχοι των τέως Ταμείων Μισθωτών.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των υπόλοιπων εντασσόμενων ταμείων, όπως τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

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Στην ίδια ημερομηνία περιλαμβάνονται επίσης οι συντάξεις του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα πληρωθούν ακόμη οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Οι ημερομηνίες αφορούν την επίσημη καταβολή των συντάξεων, ωστόσο η ώρα εμφάνισης των χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα. Έτσι, αρκετοί δικαιούχοι μπορούν να κάνουν ανάληψη πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, ανάλογα με το πότε ολοκληρώνεται η πίστωση από το πιστωτικό τους ίδρυμα.