Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλουν ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 50 ευρώ και να υποβάλουν το αίτημά τους αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης του ΑΣΕΠ έως την προθεσμία

Έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων. Η εν λόγω διαδικασία αφορά την κάλυψη 676 θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε φορείς που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας. Η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καθώς και εργαζομένων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας για το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Υποβολή ενστάσεων και ηλεκτρονικό παράβολο

Η κατάθεση των ενστάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συνδεθούν στο www.asep.gr, να μεταβούν στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και να επιλέξουν την ενότητα «ΕΝΣΤΑΣΗ». Απαραίτητο βήμα είναι η έκδοση και εξόφληση ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 50 ευρώ μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, με τον σχετικό κωδικό να πρέπει να αναγραφεί στο κείμενο της ένστασης κατά την υποβολή της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διευκρινίσεις για τους πίνακες αποτελεσμάτων

Σχετικά με τους προσωρινούς πίνακες, το ΑΣΕΠ επισημαίνει πως οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν αναγράφονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ενώ όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων. Πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων παρέχεται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες της συγκεκριμένης διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν τους πίνακες και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της ένστασης εγκαίρως, τηρώντας την καταληκτική προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου 2026.