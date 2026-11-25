Τέλος στην αλόγιστη φημολογία γύρω από την υγεία του Τζαμάλ Μουσιάλα, έβαλε η Μπάγερν Μονάχου, καθώς προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση πριν από την αναχώρηση της ομάδας για τη Λιλ, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League.

Οι Βαυαροί έκαναν γνωστό πως την Τρίτη (24/11) μέλη της ομάδας συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους του Γερμανού μεσοεπιθετικού, σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν πως απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του ποδοσφαιριστή.

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Την ίδια ώρα, η Μπάγερν αποκάλυψε πως ο Μουσιάλα υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων για πρώτη φορά στις 22 Απριλίου του 2025, καθώς ο νεαρός Γερμανός είχε ήδη εμφανίσει κάποια νευρολογικά συμπτώματα που συνδέονταν με αφαιρετικές επιληπτικές κρίσεις.

Ο γερμανικός σύλλογος δεσμεύτηκε να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον ποδοσφαιριστή καθ’ όλη τη διάρκεια της αποκατάστασής του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου:

«Πριν από την αναχώρηση για τη Λιλ: Εποικοδομητικές συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Μουσιάλα.

Χθες (Τρίτη 24/11) πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και των εκπροσώπων του Τζαμάλ Μουσιάλα. Και για τις δύο πλευρές, η υγεία του ποδοσφαιριστή αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο Μουσιάλα έχει την πλήρη υποστήριξη όλων στην πορεία προς την επιστροφή του.

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Λόγω των πολλών φημών που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες, η Μπάγερν και η 11WINS, η εταιρεία που εκπροσωπεί τον Τζαμάλ, επιθυμούν να διευκρινίσουν τα εξής: Ο Τζαμάλ Μουσιάλα υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε εξετάσεις στις 22 Απριλίου 2025, λόγω συμπτωμάτων που παρέπεμπαν σε επεισόδια παροδικής απώλειας επίγνωσης. Αυτό έγινε σε συνεννόηση με την Μπάγερν και το ιατρικό επιτελείο της, αμέσως μετά την πρώτη εμφάνιση των νευρολογικών συμπτωμάτων.

Η Μπάγερν και οι εκπρόσωποι του Μουσιάλα συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.