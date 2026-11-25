Η εισαγγελία ανέθεσε την προσωρινή επιτροπεία των ανηλίκων σε τέσσερις κοινωνικούς λειτουργούς του δήμου χωρίς τη συναίνεσή τους, μεταφέροντας την ευθύνη στους εργαζομένους

Τέσσερα ανήλικα αδέλφια από τις Σέρρες, ηλικίας από λίγων μηνών έως 16 ετών, βρίσκονται στο επίκεντρο μίας πρωτόγνωρης υπόθεσης που φέρνει στο φως τις αδυναμίες και την ανεπάρκεια της κρατικής μέριμνας για την προστασία των ανηλίκων.

Στα τέλη Οκτωβρίου η εισαγγελία αφαίρεσε την επιμέλεια των τεσσάρων ανηλίκων από τους γονείς τους για κακοποιητική συμπεριφορά και άθλιες συνθήκες διαβίωσης, με αποτέλεσμα τα παιδιά να καταλήξουν στο νοσοκομείο Σερρών, καθώς παρά τις αναζητήσεις σε περισσότερες από 10 δομές, δεν βρέθηκε κάποια κατάλληλη για τη φιλοξενία τους.

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Αντιδρούν οι κοινωνικοί λειτουργοί

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η εισαγγελία με διάταξη αποφάσισε να αναθέσει την προσωρινή επιτροπεία των παιδιών σε τέσσερις κοινωνικούς λειτουργούς του δήμου και μάλιστα χωρίς τη συναίνεσή τους.

«Η επιτροπεία των τεσσάρων ανηλίκων από τις Σέρρες ανατέθηκε σε τέσσερις κοινωνικούς λειτουργούς ως πρόσωπα, ως φυσικά, με τον καθένα να αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα παιδί. Στην ουσία όταν το σύστημα δεν βρήκε πού να φιλοξενήσει λοιπόν αυτά τα παιδιά, μετέφερε την ευθύνη στους επαγγελματίες που ήταν οι άμεσα διαθέσιμοι», λέει ο Κωνσταντίνος Βαγιάτης, ΓΓ Συνδέσμου κοινωνικών λειτουργών Ελλάδας.

«Η εισαγγελία όταν ένα παιδί κινδυνεύει, μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία του. Η διάταξη λοιπόν έρχεται σε μία στιγμή πραγματικού αδιεξόδου. Η εισαγγελία έψαξε και οι κοινωνικοί λειτουργοί να βρούνε θέσεις σε δομές προστασίας παιδιών και σε συγγενικό περιβάλλον και δεν βρήκε. Αντί όμως το αδιέξοδο να το αναλάβει η Πολιτεία, μεταφέρθηκε στους εργαζομένους του δήμου, στους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκονταν πιο κοντά», συμπληρώνει.

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Η απόφαση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, που θέτει ζητήματα νομιμότητας, εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και θεσμικών ευθυνών.

«Με τη διάταξη αυτήν, οι συνάδελφοι αναλαμβάνουν προσωπικά πλήρη ευθύνη για την φροντίδα, την εκπροσώπηση και την περιουσία των παιδιών. Την αναλαμβάνουν όμως χωρίς καμία υπηρεσιακή νομική κάλυψη και καλούνται να είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν εκφράσει ότι δεν συναινούν σε αυτήν την απόφαση της εισαγγελίας, ωστόσο είναι υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουν».

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων δεν μπορούν να καλύπτουν τα κενά του συστήματος παιδικής προστασίας. Η επιτροπεία απαιτεί έλεγχο καταλληλότητας, ενώ δίνεται μόνο σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα, καθώς συνεπάγεται υποχρέωση διαθεσιμότητας όλο το 24ωρο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 14 Δεκεμβρίου έπειτα από αίτημα της πλευράς των γονέων. Μέχρι τότε, τα τέσσερα αδελφάκια θα παραμείνουν στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει δοθεί οριστική απάντηση για το πού και υπό ποιες συνθήκες θα φιλοξενηθούν.