Τι είπε η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας για τη ζημιά που αφορά τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής Ένωσης - Με ενστάσεις για ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος συνεχίζεται η δίκη

Χωρίς την παρουσία του ελληνικού δημοσίου που όπως εισηγήθηκε η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου και αποφάσισε το δικαστήριο δεν νομιμοποιείται να βρίσκεται στα έδρανα της παρούσας δίκης ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα, τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού και τέσσερα ακόμα πρόσωπα.



Η εισαγγελική λειτουργός τοποθετούμενη επανέλαβε τη θέση της ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι αμέσως ζημιωθέν από τις πράξεις που αποδίδονται στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ και ως εκ τούτου εκλείπει η αναγκαία προϋπόθεση που θα του έδινε το δικαίωμα να βρεθεί απέναντι στους κατηγορουμένους. Και αυτό γιατί όπως εξήγησε η ζημιά στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μόνο διαχειριστικό ρόλο.



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Ταυτόσημη με την απορριπτική πρόταση της εισαγγελέας ήταν μια η ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου.



Ωστόσο, το εκπρόσωπος του ΝΣΚ επανήλθε καταθέτοντας προσφυγή κατά της απόφασης του δικαστηρίου.



«Φαλκιδεύεται το δικαίωμα του Δημοσίου να ακουστεί στην παρούσα δίκη. Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας» επισήμανε εκπρόσωπος του ΝΣΚ.



Να απορριφθεί η προσφυγή του ΝΣΚ κατά της απόφασης του δικαστηρίου για την αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας πρότεινε η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας. «Να απορριφθεί γιατί δόθηκε ο λόγος, δηλώθηκε η παράσταση, προβλήθηκαν αντιρρήσεις, έλαβε το λόγο η εισαγγελέας της έδρας και μετά εκδόθηκε η απόφαση. Τηρήθηκε η δικονομία, δε βλέπω κάποια πλημμέλεια» ανέφερε η κ. Παπανδρέου με το δικαστήριο να υιοθετεί και πάλι την πρόταση και να απορρίπτει την προσφυγή.



Ωστόσο, ούτε μετά από την εξέλιξη αυτή ξεκίνησε η εξέταση των μαρτύρων καθώς εκ μέρους της υπεράσπισης κατηγορούμενου διατυπώνεται αίτημα ακυρότητας του κλητηριου θεσπισματος.