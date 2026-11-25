Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, επιχειρώντας να εντοπίσουν τους δράστες και να διακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου. Οι Αρχές αναζητούν δύο άνδρες, οι οποίοι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια διέφυγαν με μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, επιχειρώντας να εντοπίσουν τους δράστες και να διακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

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Οι δύο δράστες προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την καφετέρια στην οδό Σινώπης, έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν στο εσωτερικό της έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκε ολοκληρωτική καταστροφή του καταστήματος, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και γειτονικά κτίρια.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Νέα Ιωνία

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τις κινήσεις των δραστών, ο οδηγός της μοτοσικλέτας διακρίνεται να αποβιβάζεται από το όχημα και να θρυμματίζει την τζαμαρία της καφετέριας. Ακολούθως, ρίχνει στο εσωτερικό τον εκρηκτικό μηχανισμό και απομακρύνεται με τον συνεργό του.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα σημειώνεται η έκρηξη, η οποία ισοπεδώνει το εσωτερικό του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δύο άνδρες κατά τη διαφυγή τους με τη μοτοσικλέτα.

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Η προηγούμενη επίθεση σε επιχείρηση του ίδιου ιδιοκτήτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές προκαλεί το γεγονός ότι η καφετέρια δεν ήταν η πρώτη επιχείρηση του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη που έγινε στόχος επίθεσης.

Μόλις έντεκα ημέρες νωρίτερα, είχε σημειωθεί επίθεση σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λιοσίων, το οποίο ανήκει στον ίδιο άνθρωπο.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο βίαιου περιστατικού, καθώς πέρυσι, όταν λειτουργούσε υπό διαφορετική ιδιοκτησία, είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο πρόσφατων επιθέσεων, αναζητώντας ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρα πίσω από τα διαδοχικά χτυπήματα.