Το μείγμα καυσίμων της πτήσης περιείχε 6% βιώσιμα συστατικά, καλύπτοντας τον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030

Συνθετικά καύσιμα, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και συμβατική κηροζίνη συνδυάστηκαν για πρώτη φορά σε πιστοποιημένο μείγμα – Η Ισπανία διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση των αερομεταφορών.

Ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση της ευρωπαϊκής αεροπορίας πραγματοποιήθηκε στην Ιβηρική Χερσόνησο, με μια πτήση από τη Μαδρίτη στη Λισαβόνα, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένο μείγμα τριών διαφορετικών τύπων καυσίμων. Η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Moeve, πρώην Cepsa, και η αεροπορική εταιρεία World2Fly συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση της πτήσης, εφαρμόζοντας ήδη τις βασικές ποσοστώσεις βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030.

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Το εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αεροπορική βιομηχανία αναζητεί τρόπους περιορισμού του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, χωρίς να διαθέτει ακόμη εμπορικά ώριμες λύσεις ηλεκτροκίνησης ή υδρογονοκίνησης για τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Το μείγμα καυσίμων που διοχετεύθηκε στο σύστημα ανεφοδιασμού αποτελούνταν κατά 94% από συμβατική κηροζίνη, κατά 4,8% από βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο βιολογικής προέλευσης (SAF) και κατά 1,2% από ανανεώσιμο συνθετικό αεροπορικό καύσιμο (e-SAF).

Με συνολικό ποσοστό βιώσιμων καυσίμων 6%, η συγκεκριμένη πτήση ανταποκρίνεται στον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030 στο πλαίσιο του κανονισμού ReFuelEU Aviation. Το αντίστοιχο ποσοστό προβλέπεται να αυξηθεί στο 20% το 2035, στο 34% το 2040 και στο 70% το 2050.

Από τις κουζίνες των ξενοδοχείων στους κινητήρες των αεροσκαφών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση των δύο εναλλακτικών καυσίμων. Το συνθετικό καύσιμο e-SAF παρήχθη με τη χρήση ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο προέρχεται από ηλεκτρόλυση, και δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα στο κέντρο καινοτομίας της Moeve, στην Αλκαλά ντε Ενάρες.

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Το βιολογικής προέλευσης καύσιμο SAF παρασκευάστηκε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σαν Ρόκε του Κάδιθ, με την αξιοποίηση αποβλήτων και πρώτων υλών της κυκλικής οικονομίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια που συγκεντρώθηκαν από ξενοδοχεία του ομίλου Iberostar στην Ανδαλουσία και την Καταλονία.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διασύνδεσης της τουριστικής βιομηχανίας με τον ενεργειακό τομέα. Απόβλητα που παράγονται στις κουζίνες των ξενοδοχείων μπορούν, έπειτα από κατάλληλη βιομηχανική επεξεργασία, να μετατραπούν σε καύσιμα για τα αεροσκάφη που μεταφέρουν τουρίστες.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία των εταιρειών, το συνθετικό καύσιμο μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και κατά 97% σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, συγκριτικά με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, ενώ η αντίστοιχη μείωση για το βιολογικής προέλευσης SAF μπορεί να φθάσει το 90%.

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Τα ποσοστά αυτά, ωστόσο, αφορούν τα επιμέρους βιώσιμα καύσιμα και όχι το σύνολο των εκπομπών της συγκεκριμένης πτήσης, δεδομένου ότι το 94% του μείγματος εξακολουθούσε να αποτελείται από συμβατική κηροζίνη.

Επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ στην Ισπανία

Η Ισπανία επιχειρεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς κόμβους παραγωγής βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και πράσινου υδρογόνου, αξιοποιώντας το υψηλό δυναμικό της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η Moeve προχωρά στην κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς στο Πάλος ντε λα Φροντέρα, στην επαρχία της Ουέλβα, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μάαρτεν Βέτσελααρ, η παραγωγή πράσινων καυσίμων στην Ευρώπη και για την Ευρώπη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων όσο και για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τρίτες χώρες.

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Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η αύξηση της παραγωγής και η μείωση του κόστους. Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα εξακολουθούν να είναι σημαντικά ακριβότερα από τη συμβατική κηροζίνη, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για τις μελλοντικές επιπτώσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Η πτήση Μαδρίτη – Λισαβόνα δεν σηματοδοτεί το τέλος της εποχής της κηροζίνης. Δείχνει, όμως, ότι η ενεργειακή μετάβαση των αερομεταφορών μπορεί να ξεκινήσει με τα αεροσκάφη που ήδη πετούν, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει την επόμενη γενιά κινητήρων.