Το ποσό των 220,75 ευρώ για ένα τραπέζι τεσσάρων έως έξι ατόμων δεν περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για βασικά υλικά και ενέργεια, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 10 ευρώ

Στα 163,96 ευρώ υπολογίζει το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που αποτυπώνει η εκτίμηση του ΙΝΚΑ, η οποία ανεβάζει τη σχετική δαπάνη στα 220,75 ευρώ. Η απόσταση ανάμεσα στους δύο υπολογισμούς φτάνει σχεδόν τα 57 ευρώ, με τον υφυπουργό να υποστηρίζει ότι οι τιμές που κατέγραψε ο ίδιος δεν επιβεβαιώνουν την εικόνα των αυξημένων επιβαρύνσεων.

Η εκτίμηση του ΙΝΚΑ κάνει λόγο για αύξηση περίπου 18% σε σχέση με το 2025, όταν το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού είχε υπολογιστεί στα 186,85 ευρώ. Αντίθετα, ο Βασίλης Σπανάκης, μέσα από προσωπική τιμοληψία που πραγματοποίησε, υποστηρίζει ότι το φετινό τραπέζι μπορεί να κοστίσει λιγότερο από πέρυσι.

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Η τιμοληψία του Βασίλη Σπανάκη

Μιλώντας στη HuffPost και στον Αντώνη Φουρλή, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι προχώρησε σε προσωπική καταγραφή τιμών σε τοπικό μανάβικο και κρεοπωλείο, χρησιμοποιώντας παράλληλα την εφαρμογή «poso kanei».

Από τη δική του καταγραφή προέκυψε συνολικό κόστος 163,96 ευρώ. Όπως υποστήριξε, το ποσό είναι κατά 26% χαμηλότερο από την εκτίμηση του ΙΝΚΑ. Μάλιστα, συγκρίνοντάς το με τα 186,85 ευρώ που είχε υπολογίσει πέρυσι η Ομοσπονδία, ανέφερε ότι το φετινό τραπέζι προκύπτει φθηνότερο κατά περίπου 12%.

Ο Βασίλης Σπανάκης επέμεινε ότι διαθέτει αναλυτικά τα στοιχεία της τιμοληψίας, προϊόν προς προϊόν, ενώ απηύθυνε πρόσκληση σε καταναλωτές και θεσμικούς φορείς να πραγματοποιήσουν μαζί αντίστοιχη έρευνα στην αγορά.

Τι περιλαμβάνει ο υπολογισμός του ΙΝΚΑ

Από την πλευρά του, το ΙΝΚΑ εκτιμά ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για 4 έως 6 άτομα θα φτάσει φέτος τα 220,75 ευρώ, έναντι 186,85 ευρώ το 2025 και 156,02 ευρώ το 2024.

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Στην καταγραφή περιλαμβάνονται βασικά προϊόντα του γιορτινού τραπεζιού, όπως γαλοπούλα, αρνίσια παϊδάκια, λουκάνικα, τυριά, λαχανικά, φρούτα, γλυκά και ποτά.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιβαρύνσεων βρίσκονται τα κρέατα. Η γαλοπούλα των δύο κιλών υπολογίζεται στα 32 ευρώ, ενώ τα δύο κιλά αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 38 ευρώ. Σημαντικό κόστος προσθέτουν επίσης τα παραδοσιακά γλυκά και τα υπόλοιπα συνοδευτικά του τραπεζιού.

Το ΙΝΚΑ διευκρινίζει, πάντως, ότι στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες δαπάνες, όπως λάδι, λεμόνια, αυγά και ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι έλεγχοι στην αγορά ενόψει των γιορτών

Παράλληλα με τη συζήτηση για το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει έμφαση στους ελέγχους στην αγορά και στις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός, το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» καλύπτει 26 κατηγορίες προϊόντων, από τη γαλοπούλα και το αρνί μέχρι τα τυριά, το ελαιόλαδο και τα γλυκά. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερο πρόγραμμα για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με περισσότερους από 1.100 κωδικούς και μέση έκπτωση 7,1%.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε 33.000 ελέγχους και πρόστιμα περίπου 13,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν ενόψει των Χριστουγέννων, με έμφαση και στις ελληνοποιήσεις προϊόντων και στον αθέμιτο ανταγωνισμό.